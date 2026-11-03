Ethiopie: Le pays intensifie ses préparatifs en vue d'une grande conférence africaine sur la santé

Addis Ababa — L'Éthiopie est entrée dans la phase finale des préparatifs en vue d'accueillir la cinquième Conférence sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026) à Addis-Abeba, du 23 au 27 novembre, a déclaré la ministre de la Santé, Mekdes Daba.

La conférence réunira des responsables africains du secteur de la santé, des décideurs politiques, des chercheurs et des partenaires internationaux afin de faire progresser la souveraineté sanitaire, l'autonomie et la coopération régionale du continent.

S'exprimant lors d'une conférence de presse aux côtés du Dr Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), la ministre a déclaré que la conférence offrirait aux pays africains une plateforme leur permettant de renforcer leurs systèmes de santé grâce aux capacités locales, à l'innovation scientifique, à un leadership africain et à la coopération régionale.

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Placée sous le thème du renforcement de la souveraineté sanitaire, de la sécurité sanitaire et de l'autonomie continentale de l'Afrique, la conférence vise à faire progresser la transition du continent, afin qu'il passe d'une dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure à une plus grande appropriation de ses priorités sanitaires et à une capacité accrue à relever les défis de santé publique.

Mme Mekdes a déclaré que l'Afrique avait besoin de systèmes de santé nationaux plus solides, d'une production locale accrue de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, d'une capacité de réponse aux urgences améliorée, ainsi que d'une collaboration régionale renforcée afin d'améliorer sa préparation face aux menaces pour la santé publique.

Elle a également mis en avant la santé numérique comme un domaine de transformation important, affirmant que la conférence offrirait à l'Éthiopie l'occasion de partager ses progrès dans le cadre de la stratégie de santé numérique à l'horizon 2030 et d'explorer les possibilités de coopération continentale en matière d'innovation sanitaire.

À cet égard, la ministre a déclaré que l'organisation de ce rassemblement continental offrait à l'Éthiopie l'occasion de présenter la transformation de son secteur de la santé, d'échanger des expériences avec d'autres pays africains et de contribuer aux efforts collectifs visant à relever les défis sanitaires communs.

Elle a également mis en avant les opportunités de renforcer les infrastructures sanitaires, d'étendre les partenariats institutionnels et d'explorer les possibilités de coentreprises et de tourisme de santé.

Les discussions porteront également sur des approches concrètes visant à réduire les transferts de patients vers l'étranger en renforçant les capacités des services de santé nationaux, ainsi que sur les cadres continentaux d'évaluation des compétences professionnelles et d'harmonisation réglementaire.

M. Mekdes a salué la contribution du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) à la promotion des priorités du continent en matière de santé publique et à la réponse régionale aux urgences sanitaires, et a exprimé sa gratitude pour son partenariat dans l'organisation de la conférence.

Par ailleurs, les préparatifs sont en cours en collaboration avec l'Africa CDC et les institutions nationales concernées ; les autorités chargées des transports, de la logistique, de l'immigration, de la sécurité, de l'accueil et les autorités municipales travaillent de concert pour garantir le bon déroulement de l'événement.

Au 1er novembre, plus de 29 000 participants issus de plus de 114 pays s'étaient inscrits, et environ 30 000 personnes sont attendues. Plus de 4 000 participants nationaux se sont également inscrits, et d'autres possibilités d'inscription seront ouvertes localement.

La conférence a également reçu plus de 6 000 résumés scientifiques, dont plus de 1 000 ont été sélectionnés pour être présentés. Plus de 70 expositions provenant de plus de cinq pays et plus de 177 événements parallèles sont également prévus.

Le ministre a appelé les citoyens et le secteur de l'hôtellerie à faire preuve de leur hospitalité traditionnelle envers les invités internationaux participant à ce rassemblement.

Au-delà de la conférence principale, M. Kaseya a indiqué que les ministres africains de la Santé auraient l'occasion de s'entretenir avec un candidat au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé lors d'un dialogue prévu le 22 novembre à Addis-Abeba.

Il a également annoncé l'organisation d'un congrès des maires africains, au cours duquel les dirigeants municipaux discuteront de la manière dont la transformation urbaine peut contribuer à améliorer les résultats en matière de santé publique.

Selon M. Kaseya, l'amélioration des environnements urbains peut contribuer à réduire la morbidité et la mortalité, tandis que ce rassemblement sera l'occasion d'échanger des expériences, notamment celles d'Addis-Abeba.

L'implication des jeunes constituera un autre volet de l'événement, avec une pré-conférence prévue les 21 et 22 novembre.

M. Kaseya a déclaré que l'intérêt manifesté avait dépassé les prévisions initiales, qui tablaient sur 4 000 jeunes participants ; son équipe a en effet fait état de plus de 8 000 manifestations d'intérêt, et les organisateurs envisagent actuellement des dispositions pour accueillir tous ces participants.

Il a ajouté que les expositions organisées dans le cadre de la conférence présenteraient des solutions concrètes dans les domaines du diagnostic, des médicaments, des vaccins, de la santé numérique, des technologies médicales et de la production locale.

Il a également souligné l'opportunité pour les participants étrangers de s'inspirer des avancées du secteur de la santé en Éthiopie, notamment des projets liés à la santé numérique et à la production locale.