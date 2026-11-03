Algérie: Le président de la République reçoit les voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de voeux de souverains et de présidents de pays frères et amis, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Dans ce cadre, le roi du Royaume hachémite de Jordanie frère, Abdallah II ibn Al Hussein, a adressé un message de voeux au président de la République, dans lequel il a souhaité que "cette occasion se renouvelle pour le président de la République dans la plénitude de sa santé". Il a également souhaité "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien".

De son côté, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Naruhito, a exprimé "ses voeux les plus chaleureux au président de la République, lui souhaitant davantage de santé et de bonheur, ainsi que davantage de prospérité et de progrès au peuple algérien", soulignant, par là même, "la solidité des liens d'amitié et de coopération existant entre l'Algérie et le Japon, au mieux des intérêts des deux pays et peuples amis".

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A son tour, le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a souligné dans son message de voeux, que les relations algéro-russes reposaient sur des "traditions d'amitié et de respect mutuel". Il s'est dit convaincu que "le renforcement des relations de partenariat stratégique approfondi répondra pleinement aux intérêts de nos deux peuples et contribuera à la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient".

Le président de la République a également reçu les voeux du président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a réaffirmé "son attachement au renforcement et au développement des relations de coopération entre les deux pays frères".

Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a, lui aussi, adressé ses meilleurs voeux au président de la République ainsi qu'au peuple algérien frère et ami, se félicitant du "niveau stratégique atteint par les relations d'amitié et de fraternité enracinées entre la Turquie et l'Algérie, grâce à la vision commune et aux efforts mutuels".

Il s'est dit convaincu que "la force des relations bilatérales, les liens unissant nos deux peuples et notre coopération dans tous les domaines approfondiront et enrichiront tout ce qui est à même de servir nos intérêts communs".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a également reçu les voeux du président de la République arabe d'Egypte, pays frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, qui a salué "la profondeur des relations historiques et fraternelles qui unissent les deux pays et leur souci constant de promouvoir et de développer les relations bilatérales dans divers domaines, au service des deux peuples".

Le président de la Confédération suisse, M. Guy Parmelin, a, quant à lui, mis en avant "les relations privilégiées unissant la Suisse et l'Algérie depuis les Accords d'Evian", soulignant qu'elles "reposent sur la confiance et l'amitié mutuelles". Appelant de ses voeux "la poursuite du renforcement et du développement de l'excellente coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines comme le commerce, les investissements, la gouvernance migratoire et l'entraide judiciaire".

Le président de la République gabonaise, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a également exprimé ses voeux les plus chaleureux assortis de ses sincères sentiments de reconnaissance. Il a souhaité "davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien", tout en saluant hautement ses sacrifices pour sa liberté et sa souveraineté. Il a, par la même occasion, souligné "l'attachement à continuer de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays".

Aussi, dans un message de voeux, le président de la République slovaque, M. Peter Pellegrini a salué les sacrifices du peuple algérien pour la liberté et la souveraineté, réaffirmant l'attachement de son pays à "renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale avec l'Algérie, réitérant ses voeux de santé au président de la République et souhaitant davantage de paix et de prospérité au peuple algérien".

Pour sa part, la présidente de la République de Namibie, Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah, a adressé ses voeux les plus chaleureux au président de la République, soulignant que l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération "occupe une place particulière dans le coeur du peuple namibien, qui évoque avec reconnaissance les positions de solidarité de l'Algérie et son soutien constant aux luttes des peuples africains pour la liberté et l'indépendance, faisant ainsi de la Révolution algérienne un symbole éternel de la marche de l'Afrique vers la liberté, la dignité et la souveraineté".

Elle a également salué les efforts continus déployés par l'Algérie, sous la conduite éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de diversifier son économie et de développer son industrie, se félicitant de l'évolution notable des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ces dernières années.