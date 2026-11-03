Afrique: Banque africaine de l'Energie - L'ivoirien Sangafowa Coulibaly aux commandes de l'assemblée générale

Créée officiellement le 31 octobre à Abuja, la Banque africaine de l'Énergie (BAE) ambitionne de réduire la dépendance du continent aux financements extérieurs et de donner aux États africains davantage de moyens pour valoriser leurs ressources. Cette nouvelle banque énergétique panafricaine va démarrer avec un capital de 5 milliards de dollars et sera pilotée par le ministre ivoirien des Mines et du Pétrole, Sangafowa Coulibaly pour un mandat d'un an.

Après quatre années de préparation, la Banque africaine de l'énergie (Africa Energy Bank) a officiellement vu le jour, le 31 octobre 2026, à Abuja, au Nigeria. Portée par l'Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO) et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), cette institution panafricaine entend répondre à un paradoxe persistant : un continent riche en ressources énergétiques, mais encore fortement dépendant des capitaux et des circuits de financement internationaux.

Avec un capital autorisé de 5 milliards de dollars

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Dotée d'un capital de 5 milliards de dollars, la nouvelle banque ambitionne de financer les projets liés à l'ensemble de la chaîne énergétique, de l'exploration pétrolière et gazière au raffinage, en passant par le transport, la distribution et les infrastructures. Son objectif est également de soutenir la transformation locale des ressources et de renforcer les capacités énergétiques des économies africaines.

L'initiative intervient dans un environnement financier particulièrement contraignant. Les restrictions croissantes de certains bailleurs internationaux sur le financement des hydrocarbures compliquent la réalisation de nombreux projets africains. Pour les promoteurs de la Banque, il devient donc stratégique de disposer d'un mécanisme capable de mobiliser des capitaux africains et de les orienter vers les priorités du continent.

La présidence de l'Assemblée générale a été confiée, pour un mandat d'un an, au ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, par ailleurs président en exercice de l'APPO. L'Égyptien Helmy Ghazi, ancien responsable de HSBC Égypte, prend la direction générale de l'établissement.

Au-delà de ces nominations, le véritable enjeu sera la capacité de la Banque à transformer ses ambitions en engagements financiers concrets. La mobilisation effective des ressources, la transparence de sa gouvernance et la sélection de projets économiquement viables seront déterminantes.

Pour le Mali, les pays de l'AES et l'ensemble du continent, cette initiative ouvre une perspective intéressante : financer davantage les infrastructures, valoriser les ressources locales et réduire les dépendances structurelles. Mais la souveraineté énergétique ne se mesure pas aux annonces de capitalisation. Elle se vérifiera dans les projets financés, les installations réalisées et les populations qui accéderont enfin à une énergie fiable et abordable