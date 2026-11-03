Sénégal: Un influenceur jugé pour incitation à la haine raciale après une vidéo sur des commerçants

Au Sénégal, le 4 novembre s'ouvre le procès de l'influenceur Keylor, au tribunal de Dakar. Suivi par plus d'un million d'abonnés sur TikTok, le jeune homme affilié au parti Les Nationalistes est poursuivi pour incitation à la haine raciale. En cause, des déclarations tenues en août : il avait accusé les commerçants guinéens installés au Sénégal d'orchestrer un boycott de certains produits nationaux.

Ses soutiens le présentent comme un lanceur d'alerte et un patriote. Sur les réseaux sociaux, ils réclament ces dernières heures la libération immédiate de Keylor, placé en détention provisoire depuis le 23 octobre.

Tout est parti d'une vidéo publiée sur TikTok le 12 août dernier et devenue virale depuis. Après avoir filmé des commerçants et leurs marchandises à leur insu, l'influenceur assure avoir découvert un système de boycott des produits du Sénégal au profit de sucre importé et de bouteilles d'eau fabriquées clandestinement par des Guinéens, nombreux à tenir ces commerces de proximité au Sénégal. Sur le terrain, à Dakar, les boutiquiers démentent. Mais une vague de commentaires hostiles et des intimidations s'ensuivent aussitôt en ligne.

Plainte déposée par la fédération nationale des boutiquiers

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la profession, déjà visée par le passé, c'est l'attaque de trop : Elhadji Boubacar Ba, le président de la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation (FNBM), porte plainte le 28 août pour « propagation de fausses nouvelles » et « incitation à la haine ».

La société civile attend maintenant des sanctions exemplaires. Le procès s'ouvre dans un contexte de montée des discours xénophobes contre les ressortissants de la sous-région. Une situation reconnue et condamnée par le Premier ministre le 8 septembre au cours de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale.