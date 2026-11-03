Nadia Razafimahatratry, 34 ans, journaliste à la Direction régionale de la communication et de la culture dans la région Itasy, et Yves Ramarosandratana, 32 ans, technicien à Radio FAFI, sont les deux lauréats malgaches de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon décernée chaque années par RFI depuis 2014, en hommage à nos confrères assassinés dans le nord du Mali le 2 novembre 2013.

La journaliste Nadia Razafimahatratry et le technicien Yves Ramarosandratana ont été désignés lauréats de cette 13e édition, ce 2 novembre à l'Institut français d'Antananarivo. Une Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2026 qui était ouverte aux professionnels malgaches en activité depuis au moins deux ans et âgés de moins de 35 ans.

Cinq journalistes et cinq techniciens ont pris part à deux semaines d'ateliers de formation dans les locaux de l'Office de la radio et de la télévision publique de Madagascar, partenaire de cet événement.

À l'issue de cette formation, les candidats journalistes ont réalisé un reportage sur le thème « Dialogue et tolérance », tandis que les techniciens ont conçu un sujet tout sonore consacré aux « savoir-faire et métiers artisanaux à Madagascar ».

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Nadia Razafimahatratry, 34 ans, s'est distinguée avec « Le huis clos des violences conjugales à Madagascar ». Un reportage qui « donne à entendre des témoignages rares et forts, recueillis dans un quartier difficile de la capitale », souligne le jury qui « a salué le courage du sujet, qui lève le voile sur une réalité encore taboue et peu médiatisée, ainsi que la qualité de son écriture ».

À Madagascar, 41% des femmes sont victimes de violences conjugales. Sur la Grande Île, le fléau se heurte trop souvent au mur du silence et du déni, verrouillé par un principe culturel tenace « Nitoukatchane Si Ahak » : l'impératif selon lequel le linge sale se lave en famille. Pour briser ce tabou, l'association Koloaïn déploie une approche unique en allant à la rencontre des familles en situation de précarité et vivant dans la violence. «Le huis clos des violences conjugales à Madagascar», par Nadia Razafimahatratry

Yves Ramarosandratana, 32 ans, a lui retenu l'attention du jury - présidé par Mounia Daoudi, adjointe au directeur de RFI en charge de l'Information Afrique, et composé de sept autres professionnels des médias - avec le sujet « Forgeron, le sculpteur de métal ». Celui qui est également ingénieur en électronique et spécialisé dans la production multimédia s'est illustré par « la qualité de la prise de son et du mixage, ainsi que la construction sonore du reportage », notent les jurés.

À 35 kilomètres à l'ouest d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, des bruits de fer forgé accueillent les visiteurs dans le village de Mangatany. Les ateliers de forgerons y sont un héritage de l'époque coloniale. Ici, René fabrique une charrue qui sera tirée par des boeufs. Un outil ancestral, indispensable aux paysans malgaches. Reportage d'Arison Sandanirine Yves. «Forgeron, le sculpteur de métal», par Yves Ramarosandratana

Nadia Razafimahatratry et Yves Ramarosandratana bénéficieront d'une formation de quatre semaines à Paris, entièrement prise en charge par RFI, au cours du premier trimestre 2027.

Cette Bourse 2026 a été organisée en partenariat avec l'École de journalisme de Sciences Po, l'Institut national de l'audiovisuel (INA), l'ORTM et les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Le 2 novembre 2013, nos collègues de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. Ils étaient en reportage lorsqu'un commando d'al-Qaïda au Maghreb islamique les avaient enlevés avant de les exécuter, moins d'une heure plus tard, aux portes de la ville. Cette Bourse rend hommage à leur mémoire et leur travail depuis 2014.