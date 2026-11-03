Soudan: Minnawi conclut une visite officielle en Malaisie

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi, a achevé lundi une visite officielle en Malaisie, marquée notamment par sa participation à la Conférence Soudan- Malaisie sur l'éducation et le relèvement humanitaire.

Dans une publication sur sa page officielle, Minnawi a indiqué avoir rencontré plusieurs responsables et institutions malaisiens afin d'examiner les perspectives de partenariat dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action humanitaire.

Il a salué l'intérêt manifesté par les autorités et les institutions malaisiennes pour la situation au Soudan, en particulier les besoins humanitaires des populations du Darfour.

Soulignant que la paix, le relèvement et la reconstruction nécessitent une mobilisation collective, il a également exprimé l'espoir de voir les échanges engagés déboucher sur des projets concrets en faveur du rétablissement des services essentiels et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

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