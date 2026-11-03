Soudan: Ibrahim Jaber réaffirme le soutien du gouvernement à la relance agricole

Le membre du Conseil souverain de transition, le général Ibrahim Jaber, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement du secteur agricole, pilier de l'économie nationale.

Lors d'une rencontre à Khartoum avec une délégation du Conseil supérieur de la tribu des Kawahla dans l'État du Nil Blanc, conduite par le chef traditionnel Babiker Osman Al-Zein, il s'est engagé à soutenir la campagne agricole d'hiver, notamment par la fourniture de carburant, la résolution des problèmes d'approvisionnement électrique et la levée des obstacles auxquels se heurtent les agriculteurs, en coordination avec les autorités compétentes et le gouvernement de l'État.

Babiker Osman Al-Zein a indiqué que les discussions avaient porté sur les principaux enjeux agricoles de l'État, en particulier les difficultés rencontrées par les exploitants et les conditions nécessaires à la réussite de la campagne hivernale.

Il a précisé que le général Jaber avait également promis d'assurer l'approvisionnement en diesel pour les campagnes agricoles d'hiver et d'été et de résoudre les problèmes d'électricité affectant les périmètres agricoles.

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Le chef de la délégation a qualifié les résultats de la rencontre de prometteurs pour les habitants de l'État, notamment au regard des perspectives de développement agricole.

Il a enfin réaffirmé le soutien des habitants du Nil Blanc aux forces armées et à leur commandement, jusqu'à la défaite de la milice rebelle et à l'élimination de sa présence sur le territoire national.