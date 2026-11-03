Sénégal: La CDC sous les chapiteaux d'Octobre Rose de la LISCA

L'Amicale des femmes de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) et filiales ont organisé le vendredi 30 octobre 2026 sous la présence effective de son tout nouveau Directeur Général Mamadou Lamine GUISSÉ une journée de sensibilisation consacrée à la luttte contre le cancer du sein, un véritable fléau qui décime la gent féminine.

Ouvrant la journée qui se tenait sur le parking, jouxtant la structure et, ce devant un public composé d'agents arborant des tenues blanches assorties de foulards à couleur rose, d'invités, le Président du Conseil de Surveillance de la CDC, Monsieur Babacar DIAMÉ a formulé des prières avant que M. Matar Diop ne campe le débat en disant que c'est une grande première au sein de la CDC et loue l'initiative en remerciant la présidente de la LISCA, Madame Fatma GUENOUNE.

Il a souhaité la bienvenue à tous et loué l'action des femmes qui oeuvrent inlassablement pour le développement social du pays.

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Depuis sa nomination renchérit Monsieur Diop, le Directeur Général par intérim, Mamadou Lamine GUISSÉ, qui a réussi avec prouesse sa première activité sociale et humanitaire consacrée à la lutte contre le cancer du sein dans ce symbolique mois d'Octobre Rose, ne cesse de prôner le dialogue, l'unité. Le tout nouveau patron est un habitué des arcanes de l'institution. Il a réussi avec brio son premier baptême du feu.

Prenant la parole, la présidente de L'amicale des femmes de la CDC et filiales, Madame Aicha GUEYE BATHILY a magnifié l'action du nouveau Directeur Général M. GUISSÉ, mais aussi l'organisation LISCA pour cette lutte constante et prégnante qu'elle mène contre ce mal qui gangrène la société sénégalaise et, par sa voix, dit que l'amicale accompagnera la LISCA qui commence aujourd'hui par le don d'un appareil de thermo ablation.

Madame Fatma Guenoune, présidente de la ligue éponyme, a loué l'action de la CDC qui ne cesse d'appuyer la ligue dans ses missions à haute portée sociale et médicale.

Cet appareil permettra de détecter les symptômes du cancer du col de l'utérus et d'éradiquer les signes précancereux.

Chaque équipement, chaque don constitue un grand saut pour vaincre cette maladie.

Le DG par intérim, Monsieur Mamadou Lamine GUISSÉ prenant la parole, s'est dit honoré de présider cette cérémonie.

Saluant l'assistance, il a magnifié l'engagement des femmes aussi bien celles de la CDC que celles de la LISCA.

Dans ses actions, la structure qu'il dirige ne doit pas se limiter à une simple commémoration, mais à un accompagnement durable de toutes les actions menées.

<< Le développement ne se fera sans une santé des femmes qui constitue le socle de la société. La CDC fera de cette lutte une priorité et ouvre ses portes à toutes les oeuvres destinées à la sensibilisation au dépistage mais aussi au suivi médical >> renchérit le Directeur Général.

Il a invité les organisations publiques et privées à faire de même. Pour lui, prévention, solidarité, responsabilité doivent être le sacerdoce de tous pour un environnement où, chaque femme se sentira en bonne santé afin qu'elle puisse participer au développement du pays.

Répondant aux questions des journalistes, le Directeur Général par intérim, Mamadou Lamine GUISSÉ a exprimé toute sa gratitude d'avoir présidé cette journée qui marque une étape importante dans la lutte contre le cancer avec ce don d'appareil thermo ablation.

Il appelle les structures étatiques, les institutions à faire de même pour que la lutte engagée par la LISCA soit pérenne et efficace.

De par sa voix, la CDC entend oeuvrer dans les domaines de la santé, de l'éducation pour un mieux- être des populations.

Ainsi, une synergie des forces de toutes les forces vives de la CDC permettra à la structure éponyme de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Octobre Rose sous les chapiteaux de la CDC a tenu ses promesses en mettant les petits plats dans les grands.