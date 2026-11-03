Congo-Brazzaville: Sécurité intérieure - Un groupement inter-forces contre le grand banditisme

2 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Créé par un arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, le Groupement inter-forces de lutte contre le grand banditisme (GILGB), placé sous son autorité, aura compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Le GILGB sera composé du personnel issu de la police et de la gendarmerie nationale. Son fonctionnement reprend le format d'un régiment d'infanterie, adapté aux missions des forces de sécurité intérieure. Il pourra intégrer, en cas de besoin, des agents d'autres composantes de la force publique.

Le groupement aura pour missions de neutraliser les réseaux criminels armés, les gangs structurés et les formes graves du banditisme urbain, rural ou transfrontalier. Il conduira également des interventions à haut risque, notamment les prises d'otages, les actes de terrorisme et la maîtrise de personnes retranchées ou armées.

Il participera aussi aux opérations de sécurisation d'envergure lors de crises majeures menaçant l'ordre public, la sécurité nationale et les institutions de la République.

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Pour l'accomplissement de ses missions, le GILGB disposera d'armements spécialisés, de moyens roulants, nautiques ou aériens, ainsi que de systèmes sécurisés de transmission et de communication. L'arrêté de sa création précise que son personnel reste soumis aux règles de procédure administrative et judiciaire et doit respecter les libertés individuelles ainsi que les droits fondamentaux.

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