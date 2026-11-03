Congo-Brazzaville: Éducation préscolaire - Des normes et standards en cours de validation

L'atelier de validation du Guide d'application des normes et standards de l'éducation préscolaire, ouvert le 2 novembre à Brazzaville, prendra fin le 6 du même mois. L'objectif est dr mieux encadrer le fonctionnement des structures préscolaires, garantir aux jeunes enfants des conditions d'accueil, d'apprentissage, de sécurité, d'hygiène et de protection adaptées à leurs besoins.

Les travaux de l'atelier de validation du Guide d'application des normes et standards de l'éducation préscolaire, ouverts par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, s'articulent autour de quatre domaines complémentaires. « L'environnement physique et les infrastructures, les normes pédagogiques, le personnel, la gestion et la gouvernance », a-t-il précisé, soulignant que ces domaines couvrent les principales dimensions qui déterminent la qualité de l'encadrement des jeunes enfants dans les structures préscolaires.

Selon le ministre Jean Luc Mouthou, le travail ne consiste pas seulement à réfléchir à la pertinence des normes, mais aussi à s'assurer que leur application soit concrète, cohérente et adaptée aux réalités du pays. Le document final attendu devra permettre de mieux accompagner les structures préscolaires, d'améliorer les pratiques pédagogiques, de renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle, de promouvoir une culture permanente de la qualité, a-t-il poursuivi.

Cet atelier se tient dans le cadre du programme de transformation du système éducatif pour des meilleurs résultats, dit « Trésor », dont Arsène Boukita est coordonnateur. « Le Guide d'application des normes et standards qui sera soumis à l'approbation du gouvernement constitue un socle pour conduire le plan de transformation de l'éducation de la petite enfance en République du Congo », a-t-il indiqué, précisant que le programme « Trésor » vise, entre autres, à améliorer l'accès équitable à une éducation de base de qualité avec une focalisation sur les zones majoritairement rurales, accueillant la population vulnérable : réfugiés, autochtones, etc.

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Durant les cinq jours de travaux, les participants sont donc appelés à examiner le document, à formuler des observations, à harmoniser les différentes contributions et à apporter les amendements nécessaires. « Que les différents acteurs chargés de leur mise en oeuvre puissent en comprendre le contenu, en maîtriser les exigences et disposer d'orientations pratiques pour les traduire dans leurs activités quotidiennes », a souhaité le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.