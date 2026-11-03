Congo-Brazzaville: Transport aérien - La ligne directe Alger-Brazzaville ouverte

La compagnie Air Alger a lancé, dans la nuit du 26 au 27 octobre à l'aéroport international Maya-Maya, la ligne directe reliant Alger à Brazzaville, en présence des autorités congolaises et algériennes.

La cérémonie officielle relative au vol inaugural Alger-Brazzaville s'est déroulée en présence du ministre congolais des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, de l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Azzedine Riache, aibsu que de de plusieurs autres personnalités congolaises et algériennes.

La réouverture de la ligne aérienne reliant Alger à Brazzaville, interrompue depuis plusieurs années, a été un événement significatif qui marque le renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Congo. Elle traduit la volonté des deux pays de redynamiser leurs échanges commerciaux et humains, tout en renforçant les investissements mutuels dans des secteurs clés.

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« Cette journée historique nous permet de célébrer ensemble le premier vol, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord relatif aux services de transport aérien signé entre les deux pays. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement une route dans le ciel pour relier deux aéroports, nous reprenons un lien historique entre les deux villes, nous tissons un nouveau lien direct entre nos territoires, nos pays, et, par-dessus tout, nos concitoyens », a déclaré l'ambassadeur de l'Algérie, Azzedine Riache, lors de cette cérémonie.

Pour lui, cette liaison constitue « une étape importante pour consolider les liens d'amitié, de coopération, de partenariat et l'histoire unissant l'Algérie et le Congo ». « Elle répond à une attente forte ici et là. Elle va grandement rapprocher les deux capitales africaines, faciliter les déplacements professionnels, encourager les échanges économiques, commerciaux et culturels et surtout renforcer les liens humains et améliorer la réciprocité des deux peuples », a-t-il assuré.

« Élever les relations algéro-congolaises au rang d'un partenariat stratégique solide »

Selon le diplomate, l'ouverture de cette ligne directe témoigne de la qualité des relations historiques entre les deux pays. « Elle incarne la volonté politique inébranlable qui unit les deux chefs d'Etat, M. Abdelmadjid Tebboune et son excellence EM. Denis Sassou N'Guesso, et leurs recommandations visant à élever les relations algéro-congolaises au rang d'un partenariat stratégique solide, durable, fondé sur une solidarité effective, un développement commun et des intérêts mutuels.

Cette démarche s'inscrit également dans une stratégie amorcée par le président Tebboune, d'ouvrir davantage l'Algérie sur le continent africain et d'offrir des perspectives prometteuses pour l'intégration africaine », a indiqué l'ambassadeur.

Dans ce contexte, la relance du partenariat aérien s'inscrit dans une vision plus large, où l'Algérie et le Congo souhaitent jouer un rôle prépondérant dans les grands défis continentaux, tels que le développement économique, la sécurité régionale et la coopération au sein de l'Union africaine.

« Outre son rôle dans le renforcement des relations bilatérales, cette liaison directe offrira aux communautés arabes, africaines et européennes résidant une nouvelle voie de déplacement, en transitant par l'Algérie, vers les différentes destinations de la région du Moyen- Orient, de l'Extrême- Orient, de l'Afrique et de l'Europe », a précisé Azzedine Riache.

Enfin, l'ambassadeur a formulé le voeu « le plus chaleureux » que cette nouvelle ligne aérienne soit « un immense succès, que ce vol porte nos espoirs d'avenir, de dynamisme et de rapprochement des acteurs de la coopération et du partenariat et d'un avenir radieux pour nos échanges algéro-congolais ».

De son côté, le ministre congolais des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Josué Rodrigue Ngouonimba, a salué cette étape clé dans l'implantation de la compagnie Air Alger sur le sol congolais. Il a souhaité le retour à Brazzaville d'autres compagnies pour réguler le trafic aérien. Le programme indique que trois vols d'Air Alger à destination de Brazzaville seront effectués dans la semaine.