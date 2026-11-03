Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « La nature éradique l'être humain de l'existence », un ouvrage qui interroge le devenir de l'humanité

Publié le 16 octobre aux éditions Le Lys Bleu, l'ouvrage de Roland Orneg Portella propose, à travers une série de nouvelles, une réflexion sur les contradictions du genre humain et les conséquences de ses actions sur la nature et la société.

Le genre humain est-il réellement doté d'une intelligence supérieure ? C'est l'une des interrogations soulevées par l'écrivain franco-congolais Roland Orneg Portella, dans son ouvrage La nature éradique l'être humain de l'existence.

Alors que l'homme poursuit ses avancées technologiques, il semble, dans le même temps, contribuer à sa propre disparition en détruisant son environnement et en multipliant les formes d'oppression. L'égoïsme, les replis identitaires et les dérives du pouvoir constituent autant de phénomènes qui alimentent la réflexion de l'auteur sur une planète confrontée aux limites d'un système à bout de souffle.

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À travers une succession de textes créatifs, notamment des contes, des mini-nouvelles satiriques et des réflexions contemplatives, Roland Orneg Portella met en scène des personnages singuliers qui illustrent les contradictions de la société humaine. De la démesure des ambitions individuelles aux souffrances des plus vulnérables, il pousse son questionnement jusqu'à envisager une confrontation ultime entre l'homme et la nature.

L'ouvrage explore ainsi une hypothèse provocatrice : celle d'une nature, poussée à ses limites, qui finirait par effacer l'être humain de l'existence.

Au-delà de cette perspective, le livre se veut également porteur d'un message d'espoir. Il appelle à un réveil des consciences et à la mobilisation de l'intelligence créative pour dépasser les fanatismes, les oppressions et les divisions, au profit de la solidarité et de l'harmonie.

Franco-Congolais, Roland Orneg Portella est consultant, analyste en politiques publiques et écrivain. Il mène parallèlement une carrière dans le développement économique et une activité littéraire plus récente, dans un environnement familial marqué notamment par sa parenté avec le poète Tchicaya U Tam'si.