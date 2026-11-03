Congo-Brazzaville: Octobre rose - Les femmes du PGR sensibilisées à la lutte contre les cancers

L'Organisation des femmes républicaines (OFR) a initié, le 31 octobre à Brazzaville, une causerie-débat sur le thème « Mon intimité féminine, ma santé féminine, ma priorité », afin de sensibiliser ses membres à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Animée par le Dr Elisabeth Okandza Mavoungou Sola, la causerie-débat a permis aux participantes d'être édifiées sur les causes et les conséquences des cancers féminins, notamment ceux du sein et du col de l'utérus, ainsi que sur le comportement à adopter face à ce problème de santé publique. Au terme de son exposé, le médecin généraliste évoluant au service de gynéco-obstétrique à l'hôpital central des armées Pierre-Mobengo de Brazzaville s'est félicitée de l'engouement des participantes qui ont posé des questions pour connaître plus sur leur santé.

« Je les ai encouragées à se faire dépister, parce que 80% des cancers qui sont diagnostiqués à temps peuvent être pris en charge et avoir une guérison certaine. Donc, j'encourage tout le monde à aller se faire dépister. Pour des parents qui ont des jeunes filles qui ne sont pas encore dans la vie sexuelle active, qu'ils pensent à les faire vacciner parce qu'il existe un vaccin qui peut réduire considérément la possibilité de pouvoir développer un cancer du col de l'utérus », a conseillé le Dr Elisabeth Okandza Mavoungou Sola.

La présidente nationale de l'OFR, Aise Esthée Ombelé, a indiqué que les femmes du Parti des gardiens de la République ne pouvaient pas rester en marge du mois d'octobre consacré à la lutte contre les cancers féminins. « Nous sommes au mois d'octobre, dit octobre rose, donc l'OFR voulait marquer sa présence sur la scène politique en menant des actions en faveur des femmes, notamment cette causerie-débat. Je suis très satisfaite de cette causerie-débat parce que le but pour nous, c'était que les femmes ne se contentent pas de ce qu'elles entendent, de la désinformation qui circule dans notre société », s'est-elle réjouie.

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Selon elle, l'exposante a su, avec compétence, pédagogie et simplicité, dire à haute voix ce que tant de femmes n'osent murmurer qu'à elles-mêmes. « Docteur, vous avez donné des mots là où régnait le silence. Ce n'est ni indécent ni inconvenant. C'est la première forme de respect que nous nous devons. Vous nous avez rappelé que l'hygiène intime relève de gestes simples et que certaines pratiques nées de rumeurs ou de conseils non vérifiés peuvent irriter, fragiliser, parfois blesser », a-t-elle indiqué. Elle a souhaité que la fin du mois d'octobre rose ne soit pas qu'une date dans un calendrier, mais le point de départ d'une habitude : celle de se soigner, de se dépister, de se parler et de s'entraider.

Assistant à la causerie-débat, le président national du Parti des gardiens de la République (PGR), Omen Chanel Bourangon, a dit que l'organisation de cette activité s'inscrit dans le cadre des instructions qu'il avait données lors de la mise en place des instances dirigeantes de l'OFR, le 3 octobre. C'est ainsi qu'il a encouragé l'initiative consistant à la création d'une cellule d'éveil contre les cancers de la femme au sein de cette organisation.