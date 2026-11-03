Gabon: Lébamba - Edgar Moukoumbi et Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou visitent plusieurs infrastructures de la localité

Ce vendredi 29 octobre 2026, le ministre de l'Intérieur, Edgar Moukoumbi, accompagné de la ministre de la Santé, Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a effectué une visite de terrain dans la commune de Lébamba.

En sa qualité de fils de la localité, Edgar Moukoumbi a conduit cette tournée aux côtés de sa collègue du gouvernement, dans le but de s'imprégner de l'évolution de plusieurs chantiers et infrastructures d'intérêt public.

La visite a débuté par la nouvelle gare routière de Lébamba, avant de se poursuivre au nouveau marché municipal. Ces deux infrastructures, destinées à améliorer les conditions de transport et à dynamiser les activités commerciales, ont constitué les premières étapes de cette descente de terrain.

La délégation ministérielle a ensuite mis le cap sur le secteur sanitaire, avec des passages au Centre médical de Lébamba, à l'hôpital de Bongolo ainsi qu'au futur hôpital départemental Zita Oligui Nguema.

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Cette séquence a permis aux deux membres du gouvernement de prendre connaissance de la situation de ces différentes structures et de l'évolution des projets visant à renforcer l'offre de soins dans le département de la Louetsi-Wano.

À travers cette tournée, les deux autorités gouvernementales ont pu apprécier les réalisations en cours dans plusieurs secteurs essentiels de la vie locale. Du transport au commerce, en passant par la santé, cette visite de terrain traduit une démarche de suivi des infrastructures destinées aux populations.

Elle constitue également une occasion de mesurer les avancées des différents projets et les perspectives de leur mise en service au bénéfice des habitants de Lébamba et des localités environnantes.