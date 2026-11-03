Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema renforce les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de sécurité

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce lundi à la remise officielle de 70 véhicules et 6 bus aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'aux écoles de formation. Cette dotation bénéficie également aux corps de la Douane et des Eaux et Forêts, dont l'intégration aux Forces de Défense et de Sécurité a été actée par le Chef de l'État.

Cette initiative du Chef de l'État s'inscrit dans une volonté d'améliorer les conditions de travail des personnels, de renforcer leur mobilité et d'accroître leur efficacité opérationnelle sur l'ensemble du territoire national.

Elle constitue également une réponse concrète aux réalités du terrain, notamment aux difficultés de déplacement rencontrées par certains agents. Lors de son récent séjour à Port-Gentil, le Chef de l'État avait constaté les conditions précaires dans lesquelles exercent certains personnels, parfois contraints de rejoindre leurs lieux de service à pied, faute de moyens de transport adaptés.

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À travers cette dotation, le Président de la République entend apporter des solutions aux besoins logistiques des unités, particulièrement celles déployées à l'intérieur du pays.

Ces nouveaux moyens roulants permettront de faciliter les déplacements des personnels, de renforcer les capacités d'intervention et d'assurer une meilleure présence des Forces de Défense et de Sécurité auprès des populations.

Cette opération s'inscrit dans la continuité des dotations déjà accordées à plusieurs institutions et administrations publiques, notamment l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC), le Sénat et l'Assemblée Nationale.

Au-delà du renforcement des équipements, cette démarche traduit la volonté du Chef de l'État de placer l'amélioration des conditions de travail des agents publics au coeur de la modernisation de l'administration et de l'efficacité du service public.

Pour le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, des forces mieux équipées, plus mobiles et davantage opérationnelles constituent un impératif pour garantir la sécurité des populations et assurer une présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire.

Cette politique de dotation en moyens roulants se poursuivra progressivement au bénéfice d'autres administrations publiques, conformément à l'engagement du Président de la République de renforcer les capacités des services de l'État et d'améliorer leurs performances au service des Gabonais.