Togo: Quand l'Inde fait danser Lomé

3 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Saris colorés, musiques de Bollywood, saveurs épicées : la 4e édition de l'India Festival s'est achevée lundi à Lomé en présence du ministre de la Culture, Isaac Tchiakpé.

Présente au Togo depuis plus de soixante ans, la communauté indienne a été la première diaspora d'Afrique de l'Ouest à organiser un tel festival. L'objectif : partager ses traditions et son mode de vie avec les Togolais et favoriser les rencontres.

Au programme, de la musique, de la danse, de la gastronomie et des arts, mais aussi des stands d'entreprises indiennes installées au Togo.

Pour l'ambassadeur indien, Sayed Razi Haider Fahmi, « si les gouvernements signent des traités, ce sont les peuples, à travers les arts, la musique, la danse et la gastronomie, qui cimentent véritablement l'amitié ».

Il a salué un partenariat devenu solide, fondé sur l'économie, la formation et le soutien mutuel sur la scène internationale, ainsi que des valeurs partagées de démocratie, de paix et de développement inclusif.

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