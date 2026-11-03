Sénégal: Réseau francophone des régulateurs - Cheikh Tidiane Sarr porté à la Vice-présidence

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal a pris part à la réunion annuelle du Réseau francophone des régulateurs des télécommunications (Fratel), tenue les 29 et 30 octobre 2026, à Conakry, en République de Guinée.

Selon un communiqué de presse, la délégation sénégalaise était conduite par le Directeur général de l'Artp, Cheikh Tidiane Sarr et le Président du Collège, Oumar Diène Sakho. Organisée à l'invitation de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications (Artp) de Guinée, cette rencontre avait pour thème : « Quelles mesures pour soutenir le déploiement d'infrastructures pour le numérique ? ». Elle a réuni plus de 150 participants issus de 18 autorités de régulation membres du réseau.

À l'occasion de cette réunion, les membres du Fratel ont adopté le rapport d'activité 2026 ainsi que le plan d'action 2027, avant de procéder à l'élection du comité de coordination. À l'issue de ce processus, Madame Patricia Amand, membre du Conseil de régulation de l'Artci de Côte d'Ivoire, a été désignée pour succéder à Madame Laure de La Raudière, présidente de l'Arcep France, qui avait assuré la présidence par intérim en 2026.

L'un des temps forts de cette rencontre, précise-t-on, a été la désignation de Cheikh Tidiane Sarr au poste de vice-président du Fratel. «Cette nomination témoigne de la reconnaissance de son expertise et constitue une marque de confiance envers l'Artp du Sénégal.

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Elle contribue également au renforcement de la visibilité et du rayonnement du Sénégal au sein de l'espace francophone de régulation des télécommunications », renseigne le communiqué.

En prélude aux travaux, la délégation sénégalaise a rendu une visite de courtoisie à Ousmane Sy, Ambassadeur du Sénégal en République de Guinée qui a magnifié, par la même occasion la démarche du Directeur général de l'Artp qui a été marquée au départ par la saisine officielle des autorités diplomatiques de son arrivée à Conakry.

La délégation a également engagé des échanges avec plusieurs régulateurs partenaires afin de recueillir leur soutien à la candidature du Sénégal au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (Uit).

Par ailleurs, une rencontre bilatérale avec l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications (Artp) de Guinée a permis de convenir du principe de la conclusion prochaine d'une convention de coopération entre les deux institutions. Cet accord devrait favoriser le partage d'expériences, le renforcement des capacités et le développement de relations institutionnelles durables.