Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM démarre le mois de novembre 2026 avec une baisse généralisée des activités du marché et indices phares

A l'exception de la valeur des transactions, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a entamé le mois de novembre 2026 avec une baisse généralisée des activités du marché et indices phares.

La valeur totale des transactions a ainsi enregistré une hausse de 478 millions, en passant de 2,107 milliards de FCFA la veille à 2,585 milliards de FCFA ce lundi 2 novembre 2026.

En revanche, la capitalisation du marché des actions a connu une forte baisse de 369,029 milliards, en s'établissant à 20 599,713 milliards de FCFA contre 20 968,742 milliards de FCFA la veille. Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 5,72 milliards, passant de 13 443,390 milliards de FCFA la veille à 13 437,670 milliards de FCFA la veille.

Les indices connaissent une forte baisse. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a cédé 1,76% à 525,30 points contre 534,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 1,92% à 254,21 points contre 259,18 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a régressé de 1,36% à 195,63 points contre 198,32 points la veille.

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Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est replié de 1,75% à 366,29 points contre 372,81 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 1,76 % à 211,69 points contre 215,48 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 15 695 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,57% à 7 775 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 1,15% à 3 080 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 1,08% à 3 750 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 0,71% à 13 495 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 2 705 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,23% à 7 700 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 1 300 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,33% à 2 145 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 6,16% à 20 175 FCFA).