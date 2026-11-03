Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 7,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour assurer le financement de son budget, la Guinée Bissau a levé sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 7,5 milliards FCFA à la suite à son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée ce lundi 2 novembre 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 7,5 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions des investisseurs s'est élevé à 15,294 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 203,92%.

Le montant des soumissions retenu est de 7,5 milliards FCFA et celui rejeté 7,794 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 49,04%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,38% et 8,16%.

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Le Trésor public de la Guinée-Bissau promet de rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 1er novembre 2027. Le paiement des intérêts s'effectuera d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur s'engage aussi à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 novembre 2029. Le paiement des intérêts se fera annuellement au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.