Soudan: Le PM réaffirme les liens fraternels profonds avec l'Arabie saoudite lors d'une rencontre diplomatique

Le Premier ministre Prof Kamil Idris a souligné la profondeur des relations fraternelles et ancrées qui unissent le Soudan et le Royaume d'Arabie saoudite, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer les perspectives de coopération bilatérale dans divers domaines afin de servir les intérêts mutuels des deux peuples frères. Ces déclarations ont été faites lors de son audience accordée aujourd'hui à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, Zeid Al-Harbi,

Au cours de cet entretien, l'ambassadeur du Serviteur des deux Saintes Mosquées a réitéré la position constante de l'Arabie saoudite en faveur du Soudan, réaffirmant le soutien du Royaume à la sécurité, à la stabilité, à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays, ainsi qu'à la préservation de ses institutions nationales aux côtés du peuple soudanais.

L'ambassadeur Al-Harbi a également insisté sur la détermination de Riyad à dynamiser la coopération bilatérale et le partenariat économique, d'investissement et de développement entre les deux nations. Il a souligné l'importance d'intensifier la coordination et les consultations sur les questions d'intérêt commun, exprimant la haute considération de son pays pour les relations historiques unissant les deux États frères et leur aspiration à poursuivre une action conjointe avec le Soudan.