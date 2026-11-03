Soudan: L'Université de Gedaref honore le professeur Saeed Mohamed Omar, classé parmi les 2 % des meilleurs scientifiques au monde

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Université de Gedaref a célébré un jalon académique historique en honorant le professeur Saeed Mohamed Omar Idris pour sa nomination parmi les 2 % des meilleurs scientifiques à l'échelle mondiale. La prestigieuse cérémonie, qui s'est tenue à la salle du Kala-azar de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, a été parrainée et présidée par la rectrice de l'université, la professeure Ibtisam El-Tayeb El-Jack, en présence du secrétaire général, des doyens, du corps professoral et des étudiants.

Cette reconnaissance internationale fait suite à la publication, en octobre 2026, du classement mondial compilé par l'Université de Stanford en collaboration avec la fondation internationale Elsevier, basé sur les données de Scopus. Cet indice évalue les chercheurs selon le nombre de citations, la productivité scientifique et l'impact de leurs travaux, classant le professeur Saeed parmi l'élite mondiale en médecine clinique et en médecine interne générale.

En plus de ses fonctions de professeur de médecine interne, le professeur Saeed dirige le Centre des morsures de serpent de l'université et a formé des générations de médecins soudanais. En guise de reconnaissance, l'administration de l'université et la Faculté de médecine lui ont décerné leurs écussons d'honneur.

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La professeure El-Jack a souligné que cette distinction honore tous les savants soudanais et démontre le leadership de l'Université de Gedaref dans la recherche scientifique.

De son côté, le professeur Saeed a dédié ce succès à l'université et à l'État de Gedaref, affirmant que ce classement mondial renforce sa responsabilité de poursuivre la recherche au service de la communauté locale.

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