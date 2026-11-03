Soudan: Le pays explore des solutions solaires pour assurer l'irrigation des cultures d'hiver

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre d'État au ministère des Finances, Mohamed Nour a tenu lundi une réunion avec des représentants de la Banque mondiale et de la Banque du commerce et du développement (TDB) du COMESA, chargée de la mise en oeuvre du projet Ascent, afin d'examiner des solutions urgentes de financement pour la remise en service des stations endommagées lors des récentes attaques contre les infrastructures énergétiques et les centrales électriques publiques.

Les discussions ont notamment porté sur les moyens de prévenir les répercussions de ces dégâts sur la campagne agricole d'hiver dans les zones touchées, ainsi que sur l'étude de solutions énergétiques alternatives, en partenariat avec la Banque mondiale et ses partenaires internationaux, afin de garantir la continuité des activités agricoles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à relever les défis actuels et à assurer la continuité des services essentiels.

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