Soudan: Le Croissant-Rouge qatari examine un partenariat stratégique pour développer la transplantation hépatique au pays

Le bureau du Croissant-Rouge qatari au Soudan a examiné avec l'Association soudanaise pour le développement et la localisation de la transplantation hépatique les perspectives de coopération en vue de développer cette spécialité médicale dans le pays et de renforcer les capacités des établissements de santé nationaux.

Lors d'une rencontre entre Dr Salah Daaak, chef du bureau du Croissant-Rouge qatari au Soudan et une délégation de l'association conduite par son président, Dr Mohamed Al-Charif Al-Hassan, cette dernière a présenté un projet national visant notamment à réaliser 100 transplantations hépatiques, en partenariat avec des établissements médicaux spécialisés.

Le projet vise à sauver des vies, réduire le recours aux soins à l'étranger, former les professionnels de santé soudanais et favoriser le transfert de compétences et de technologies médicales.

Dr Mohamed Al-Charif Al-Hassan a souligné l'importance de partenariats efficaces pour concrétiser ce projet, tandis que Dr Salah Daaak a salué les efforts de l'association et insisté sur la nécessité de développer des compétences nationales durables dans les spécialités médicales de pointe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Croissant-Rouge qatari étudiera la proposition conformément à ses procédures, en privilégiant une approche intégrée associant soins, formation, recherche scientifique, renforcement des capacités et sensibilisation sanitaire.