Afrique: Le ministre des Sports salue les exploits historiques du Soudan au Mondial 2026 en Égypte

3 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Prof Ahmed Adam a chaleureusement félicité les athlètes de l'équipe nationale soudanaise de karaté traditionnel pour leurs performances exceptionnelles lors du Championnat du monde des clubs 2026, organisé en République Arabe d'Égypte. Le ministre a salué le niveau honorable affiché par les karatékas des deux sexes, qui ont hissé haut le drapeau du Soudan sur la scène sportive internationale.

Le ministre a exprimé sa profonde fierté face à l'exploit historique accompli par la championne Yara Samir Abdallah Junaidabi. Sacrée médaille d'or dans les épreuves individuelles de combat, elle devient la première athlète féminine soudanaise de l'histoire à remporter l'or dans sa catégorie lors d'un championnat du monde de karaté traditionnel. Cet accomplissement sans précédent témoigne de la capacité des femmes soudanaises à briller et à s'imposer au plus haut niveau mondial.

Prof Ahmed Adam a également félicité le champion Mohamed Sayed Sayed Ahmed Jouda, qui a décroché la médaille d'argent dans sa catégorie de poids après une compétition acharnée. De plus, il a salué la relève sportive incarnée par les catégories cadets et juniors, qui ont enrichi le palmarès national en remportant six médailles supplémentaires, dont une en argent et cinq en bronze.

Selon lui, ces résultats de bon augure reflètent le travail de fond mené par la Fédération soudanaise de karaté traditionnel, les staffs techniques et administratifs, ainsi que l'importance d'investir dans les jeunes talents pour pérenniser le rayonnement sportif du pays.

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