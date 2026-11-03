Maroc: Tanger Med débordé, Nador West Med se positionne en nouveau pilier maritime du pays

Sur le front méditerranéen du Maroc, un nouveau port qui a coûté près de 5,5 milliards de dollars vient d'être inauguré samedi 31 octobre 2026. Cette infrastructure doit permettre de désengorger le port de Tanger noyé sous les conteneurs, notamment depuis le début de la crise du détroit d'Ormuz.

Nador West Med, le nouveau port, possède une capacité totale de plus de 5 millions de conteneurs et sera également doté, c'est une première au Maroc, d'un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette infrastructure gigantesque doit aussi permettre de désengorger le port de Tanger Med qui certes enchaîne les records en termes de conteneurs traités, mais se retrouve également saturé depuis le début du blocage du détroit d'Ormuz. Gibraltar est en effet devenu un des principaux points de passage des bateaux contournant l'Afrique.

Les deux ports seront complémentaires, estime Yann Alix, délégué général de la Fondation Sefacil, spécialiste en stratégie portuaire : « Tanger Med a grandi peut-être plus vite que ce qui était planifié, mais pour moi Nador West Med comme une continuité, mais avec une localisation géographique différente. L'économie marocaine espère continuer de croître, notamment sur les flux énergétiques, c'est pour ça qu'il va y avoir un port de GNL à Nador West Med. Le port est conçu pour être aussi la tête de pont des flux vers le sud-méditerranéen de l'Europe avec une grande infrastructure qui peut recevoir des navires comme ceux de Tanger Med, c'est-à-dire des 24 000 conteneurs. »

Ces deux projets portuaires sont stratégiques pour le royaume, où plus de 95 % des échanges extérieurs transitent par la mer.

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