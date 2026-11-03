Ile Maurice: La fête des lumières en toute sécurité

«Gato patat», «laddoo», «rasgulla», «barfi » et «jalebi». À l'approche de Divali, qui sera célébré le dimanche 8 novembre, les douceurs traditionnelles sont déjà dans les esprits pour le plus grand bonheur des gourmands. Les beaux vêtements traditionnels seront de sortie, les maisons s'illumineront et les familles se retrouveront pour célébrer cette fête dans la joie. Mais pour que la fête reste un beau souvenir, quelques précautions seront nécessaires, surtout lorsque des enfants seront présents.

Entre les préparatifs en cuisine, les guirlandes électriques, les lampes à huile et les pétards, certaines situations peuvent présenter des risques. Suresh Chumroo, Acting Deputy Chief Fire Officer, rappelle les bons gestes à adopter pour profiter de Divali en toute sécurité.

Des lumières sans danger

Avant d'installer les guirlandes électriques, il faut vérifier que les fils et les ampoules sont en bon état. Les prises ne doivent pas être surchargées et toute installation ou réparation électrique doit être confiée à une personne compétente.

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Les guirlandes doivent rester éloignées des bougies, des lampes à huile et des objets inflammables. Il ne faut jamais manipuler une guirlande lorsqu'elle est branchée. Si elle présente un défaut, mieux vaut demander l'aide d'un professionnel.

Les enfants doivent également garder leurs distances des flammes et ne jamais jouer avec des allumettes ou des briquets.

En cuisine, attention aux brûlures

Pendant les préparatifs, les enfants aiment souvent aider leurs parents. Pourtant, la cuisine présente plusieurs risques, notamment lorsque le four ou le foyer à gaz est allumé.

Il est important de ne jamais laisser un appareil de cuisson sans surveillance, même pour répondre au téléphone. Les casseroles, l'huile chaude et les plaques de cuisson doivent rester hors de portée des plus jeunes. Les enfants peuvent participer aux préparatifs en réalisant des tâches adaptées à leur âge et sous la surveillance d'un adulte.

L'état des tuyaux, des raccords et du régulateur de gaz doit aussi être vérifié. En cas de suspicion de fuite, il faut s'éloigner, éviter toute flamme et ne pas actionner d'interrupteur électrique. Il convient d'alerter un adulte et de contacter les services compétents depuis un endroit sûr.

Les pétards ne sont pas des jouets

Pour ceux qui utilisent des pétards, la prudence est essentielle. Il faut choisir des produits en bon état, lire les instructions et respecter les consignes de sécurité. Les enfants ne doivent jamais les manipuler seuls : la présence d'un adulte est indispensable.

Les feux d'artifice ne doivent jamais être dirigés vers des personnes, des maisons ou des buissons. Si un pétard ne s'allume pas, il ne faut surtout pas s'en approcher ni tenter de le rallumer car il peut exploser de manière inattendue. Après les célébrations, les résidus doivent être manipulés avec précaution et placés dans un seau d'eau avant leur élimination appropriée. Ils ne doivent pas être jetés avec des déchets susceptibles de prendre feu.

Protégeons aussi nos animaux

Les détonations peuvent effrayer les chiens et les chats. Pris de panique, ils risquent de se blesser ou de renverser une lampe allumée. Il est donc préférable de les installer dans un endroit calme et sécurisé, à l'écart du bruit et des flammes.

La fumée des pétards peut également irriter les voies respiratoires, particulièrement chez les personnes asthmatiques. Mieux vaut éviter les endroits enfumés et rester à distance des feux d'artifice.

En cas d'incendie, il ne faut pas essayer de jouer les héros. Les enfants doivent s'éloigner rapidement, prévenir un adulte et demander l'aide des services d'urgence. La prévention reste le meilleur moyen de profiter de Divali sans transformer la fête en mauvais souvenir.

Le savais-tu ?

À Maurice, Divali sera célébré dimanche prochain. Le lundi 9 novembre sera également un jour férié, permettant aux familles de prolonger ce moment de fête et de partage.