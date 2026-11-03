Ile Maurice: Le pays face au défi de concilier croissance et rigueur budgétaire

Dans son analyse, SBM Insights, lancée le mardi 27 octobre, met l'accent sur les conditions nécessaires pour soutenir la croissance économique à moyen terme. La consolidation des finances publiques, l'amélioration de la productivité et l'accélération des réformes structurelles figurent parmi les priorités pour renforcer la résilience de l'économie mauricienne.

Comment stimuler durablement la croissance tout en assainissant les finances publiques ? C'est l'un des principaux défis auxquels Maurice devra faire face au cours des prochaines années, selon l'analyse de SBM Insights. Si plusieurs mesures destinées à soutenir l'activité économique ont été annoncées, leur efficacité dépendra de leur mise en oeuvre, de leur cohérence et de la capacité des autorités à maintenir le cap des réformes.

Pour renforcer le potentiel de croissance du pays, la publication préconise notamment d'améliorer la productivité du travail et du capital, d'encourager la participation à l'emploi, de développer des infrastructures adaptées aux défis climatiques et d'accélérer la diversification économique. Le renforcement de l'intégration de Maurice dans les chaînes de valeur mondiales et le rétablissement de la confiance des investisseurs sont également considérés comme essentiels.

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La consolidation budgétaire apparaît toutefois comme un préalable incontournable. Dans son rapport d'évaluation d'août, Moody's soulignait que le poids de la dette publique mauricienne, à la fin de l'exercice 2024-2025, dépassait la médiane des pays bénéficiant de la même notation souveraine, soit Baa3. Cette situation réduit la marge de manoeuvre du gouvernement pour faire face à de nouveaux chocs économiques, même si la gestion de la dette demeure soutenable.

Les projections officielles établies précédemment prévoyaient une baisse de la dette du secteur public, de 87,8 % du produit intérieur brut (PIB) à fin juin 2026 à 85,6 % à fin juin 2027, puis à 79,8 % à fin juin 2029. Ces estimations devront néanmoins être réexaminées à la lumière des nouvelles données des comptes nationaux et des révisions du PIB.

Pour SBM Insights, la réussite de cet exercice dépendra d'un programme de consolidation budgétaire cohérent et poursuivi dans la durée. L'objectif est de réduire progressivement le déficit, les besoins d'emprunt et l'endettement, sans pour autant sacrifier les dépenses d'infrastructures indispensables ni la protection des catégories les plus vulnérables. Il s'agit également de préserver la notation de crédit du pays et de reconstituer des réserves financières pour mieux absorber les chocs futurs.

Un équilibre délicat à trouver

L'exercice s'annonce néanmoins difficile dans un environnement international incertain. Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, risquent de peser sur la croissance, l'investissement, la consommation et les recettes fiscales. À ces incertitudes s'ajoutent les pressions liées aux dépenses sociales et les difficultés politiques que peuvent susciter certaines réformes.

SBM Insights estime que les autorités devront agir sur plusieurs fronts : mieux maîtriser les dépenses courantes, améliorer l'efficacité des dépenses publiques, élargir les recettes fiscales et non fiscales, et préserver un régime fiscal prévisible et attractif pour les entreprises et les investisseurs. Une meilleure planification budgétaire sur plusieurs années permettrait également d'évaluer plus précisément les conséquences des décisions économiques.

Mais la discipline budgétaire ne suffira pas à elle seule. Maurice doit aussi accélérer son adaptation aux transformations démographiques, à la numérisation, à l'intelligence artificielle et à la transition écologique. Le vieillissement de la population, la sécurité énergétique et hydrique ainsi que les effets du changement climatique, notamment les sécheresses prolongées, nécessitent des réponses plus rapides et des investissements ciblés.

L'enjeu est donc de mener les réformes sans freiner excessivement l'activité économique. Pour SBM Insights, la priorité consiste à trouver un équilibre entre la réduction de la dette, le maintien de la croissance et la préservation de la protection sociale. La capacité du pays à transformer les engagements annoncés en mesures concrètes sera déterminante pour améliorer ses perspectives économiques à moyen terme.