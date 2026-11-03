Maroc: Au sommet de sa forme, Hakimi prêt à briller sur la scène européenne face à Villarreal

Latéral très offensif, Achraf Hakimi s'est affirmé, de saison en saison, comme l'un des joueurs les plus importants du système de jeu du Paris SG sans être affecté en apparence par la tenue de son procès pour viol.

À la suite de ses trois buts et de ses deux passes décisives vendredi au Havre (5-1), dernier de Ligue 1, une question est revenue chez les observateurs : un défenseur si solide a-t-il déjà été aussi performant dans la surface adverse ?

Hakimi, qui n'avait plus marqué en club depuis février, a révolutionné son poste. « C'est davantage un attaquant, il est même parfois devant nos attaquants. Il a cette capacité à faire des appels et à délivrer des passes décisives. C'est clairement un attaquant quand nous avons le ballon. Et quand nous ne l'avons pas, tout le monde est défenseur. C'est le meilleur latéral droit du monde », a répondu son entraîneur Luis Enrique.

Très apprécié de ses partenaires, le vice-capitaine du PSG a inscrit le premier triplé de sa carrière, brassard au bras qu'il devrait conserver mardi à Villarreal en Ligue des champions, en l'absence du capitaine Marquinhos, blessé.

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La saison dernière, celui qui a terminé 13e du Ballon d'or 2026 - après sa sixième place en 2025 - a marqué trois buts et délivré neuf passes toutes compétitions confondues, un peu en deçà des 11 buts et 16 passes de 2024-2025.

Condition physique hors norme

Grâce à une force athlétique rare, le Marocain de bientôt 28 ans est capable de multiplier les courses à haute intensité, ce qui lui permet de se projeter souvent vers l'avant. Mais aussi dans le coeur du jeu pour déséquilibrer le bloc adverse. Avec l'absence d'attaquants blessés (Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia) et de Nuno Mendes, son acolyte aux mêmes atouts sur le flanc gauche, le N.2 parisien sera amené de nouveau à dézoner et attaquer. « Cela me plaît, je l'étais (attaquant, NDLR) quand j'étais plus petit. J'aide avec des buts et des passes décisives mais je n'oublie pas que je dois défendre », a-t-il commenté vendredi, tout en se disant « à 100% ».

Sa grave entorse à la cheville droite de l'année dernière ? « C'est du passé », a-t-il lancé, « je fais un bon début de saison pour aider l'équipe, cela fait longtemps que je suis comme ça ».

Cet été, en pleine Coupe du monde, le capitaine du Maroc (103 sélections, 13 buts) l'avait déjà affirmé : « Je traverse une très bonne période, tant sur le plan personnel que professionnel (...). Je me sens très bien, je suis entouré de bonnes personnes qui m'aident à me concentrer sur l'essentiel, et la vérité est qu'il s'agit de l'un des moments les plus importants de ma carrière. »