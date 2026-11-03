Sahara Occidental: L'ONU dévoile les modalités de liquidation de la MINURSO

35 ans après son déploiement, la MINURSO entre dans sa phase finale. Les Nations unies ont dévoilé les contours de l'opération de liquidation de la mission onusienne, dont le volet opérationnel a démarré le 1er novembre. Elle fait suite à l'arrêt des activités de la mission, conséquence directe du non-renouvellement de son mandat par le Conseil de sécurité.

Le dispositif est vaste. Quelque 160 observateurs militaires seront rapatriés vers leurs pays d'origine. Les effectifs civils et le personnel associé, environ 180 personnes au total, seront réduits. 13 installations et sites placés sous la responsabilité de la mission seront fermés. Les biens et équipements appartenant à l'organisation seront transférés ou cédés.

Le chantier ne s'arrête pas au terrain. Les systèmes de communication et de soutien logistique seront démontés. Les archives et les dossiers de la mission seront traités. Les accords et contrats conclus localement seront clôturés. Chaque étape obéira aux règles que l'ONU applique à la cessation de ses missions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est lors d'un point de presse, tenu lundi, que Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, a détaillé la méthode. Une petite équipe du Département de l'appui opérationnel, épaulée par le siège de l'organisation, supervisera la fermeture et la restitution des sites. Les normes environnementales et les procédures en vigueur seront respectées. La liquidation, a-t-il précisé, sera menée de manière progressive.

L'ONU, a assuré le porte-parole, prend les dispositions nécessaires pour conserver le contrôle administratif, financier et sécuritaire tout au long du processus. La sécurité et le bien-être du personnel restent, selon lui, une priorité. Le secrétaire général compte enfin sur la pleine coopération des parties concernées pour mener l'opération à terme dans les meilleurs délais, conformément aux éléments diffusés dans le communiqué du week-end.

Vendredi, le Cabinet Royal avait ouvert la séquence. Le Conseil de sécurité, réuni le 30 octobre 2026, n'a pas renouvelé le mandat de la MINURSO. Le communiqué Royal y voyait une étape importante vers le règlement définitif du dossier du Sahara marocain au sein des Nations unies, et la fin de 35 années de présence de la mission dans les provinces du Sud du Royaume.

Le texte précisait aussi que cette décision impliquait le départ des équipes et des équipements de la mission onusienne dans les jours suivants. Le calendrier ne doit rien au hasard : l'évolution coïncide avec la célébration de la Fête de l'Unité. Pour le Cabinet Royal, elle ouvre une nouvelle étape dans le traitement de la question.

Le Maroc, de son côté, a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu. Il a également redit sa volonté de poursuivre la dynamique diplomatique autour de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine.