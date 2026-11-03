Maroc: Sahara marocain - Les membres des deux Chambres du Parlement saluent hautement le contenu du communiqué du Cabinet Royal et les efforts diplomatiques du Royaume

Les membres des deux Chambres du Parlement ont salué hautement, lundi, le contenu du communiqué du Cabinet Royal du 30 octobre, publié à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain ainsi que les efforts déployés par la diplomatie marocaine pour clore définitivement ce conflit artificiel.

Lors d'une séance plénière conjointe des deux Chambres, les intervenants ont souligné que la teneur du communiqué marque un passage stratégique décisif de la logique de la gestion du conflit à la transformation radicale de ses paramètres et de ses règles vers la clôture définitive du dossier.

Ils ont considéré que la non reconduction du mandat de la MINURSO, 35 ans après sa création, constitue une étape historique mettant fin à sa présence sur le terrain, saluant le ferme attachement du Royaume au cessez-le-feu et sa détermination à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et la quiétude de ses citoyens.

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Les parlementaires ont également été unanimes à souligner la centralité de la Vision Royale Clairvoyante dans la transformation radicale que connait le dossier du Sahara marocain, notant que la Diplomatie Royale marquée par la pertinence de la vision et constance des positions, la consolidation des acquis ainsi que par la construction des alliances sous le prisme de l'intégrité territoriale a permis d'élargir le cercle des reconnaissances et du soutien international croissant à l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine.

Dans ce sillage, ils ont relevé que le vote de 11 pays en faveur du dernier projet de résolution reflète le soutien international grandissant à la position marocaine.

Cette dynamique couronne le processus consacré par la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies 2797 (31 octobre 2025), qui coïncide avec l'institution par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la Fête de l'Unité, ont-ils souligné, réaffirmant que ledit processus érige l'initiative d'autonomie en base exclusive et unique pour le règlement du différend, avec le soutien de plus des deux tiers des États membres des Nations Unies et de puissances mondiales.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de consolider les acquis diplomatiques et les avancées en matière de développement réalisés par le Royaume, en poursuivant le renforcement de la cohésion nationale et du front intérieur, ainsi qu'en consacrant la justice spatiale et sociale.

Par ailleurs, les députés et conseillers des deux Chambres ont appelé l'Algérie à assumer ses pleines responsabilités juridiques et humanitaires face à la situation tragique des personnes séquestrées dans les camps de Tindouf, rappelant à cet effet, la politique de la « main tendue » du Royaume, visant à tourner la page de ce différend et à mettre fin aux souffrances de ces séquestrées en facilitant leur retour à la mère Patrie.

Ils ont également affirmé que la position nationale ne cesse de se renforcer sur le terrain grâce à l'élan de développement global que connaissent les Provinces du Sud, à la faveur du Nouveau modèle de développement dédié à ces régions, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi en 2015.

Dans ce contexte, ils ont rappelé les grands projets structurants, tels que la Voix express Tiznit-Dakhla, le Port Dakhla Atlantique, le Projet de Gazoduc Africain Atlantique, ainsi que l'Initiative Royale favorisant l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.

Dans le sillage de ce consensus national inébranlable autour de la marocanité du Sahara, les différentes composantes du Parlement ont exprimé leur profonde estime, fierté et admiration à l'adresse des membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et de l'Administration Territoriale, saluant leur dévouement sans relâche pour la défense de l'intégrité de la Patrie ainsi que la préservation de sa sécurité et de sa stabilité, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.