Maroc: L'apport des MRE en transferts et en tourisme s'élève à 218 milliards de dirhams - Les chiffres entre impact réel et interprétations diverses

A fin septembre 2026, les transferts des Marocains du monde dépassent les 103 milliards de dirhams et les recettes du tourisme franchissent la barre des 115 milliards. Deux chiffres qui marchent main dans la main, et qu'une traduction pressée a réussi à conjuguer au futur.

Une seule nouvelle, deux habits

Depuis samedi, le lecteur attentif a pu croire à deux informations différentes. D'un côté, la presse francophone annonce que les transferts des MRE ont dépassé 103 milliards de dirhams sur les neuf premiers mois de l'année. Un article anglophone annonce « près de 10,54 milliards de dollars » repris ici et là, en une forme encore plus étrange: le Maroc « devrait recevoir » cette somme « d'ici septembre 2026 ». Comme si septembre était encore devant nous, et que l'argent annoncé n'était qu'une simple promesse.

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Pourtant, il n'y a qu'une seule nouvelle, et elle est déjà encaissée. Toutes ces versions reposent sur la même source, le bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs publié par l'Office des changes le 30 octobre. Le chiffre de référence est en dirhams: 103,06 milliards. Le dollar n'est qu'une conversion, et d'ailleurs la dépêche anglophone elle-même ne s'accorde pas avec son propre titre, puisque dans son corps de texte elle rappelle 10,5 milliards de dollars. Quant au conditionnel, il relève moins de la prévision économique que de l'aberration de la traduction. Les chiffres sont cohérents; seule la grammaire s'est laissée égarer.

La diaspora accélère

Dans le fond, le bilan est net. Les transferts ont atteint 103,06 milliards de dirhams contre 92,63 milliards un an plus tôt, soit 10,43 milliards supplémentaires et une hausse de 11,3%. Le plus parlant tient à la dynamique: à fin juillet, la progression plafonnait encore à 8,1%, pour 74,78 milliards. Les seuls mois d'août et de septembre ont donc drainé quelque 28,3 milliards, contre environ 23,5 milliards sur la même période de 2025, une envolée de l'ordre de 20%. L'été des retours a fait son oeuvre.

Le poids de ces flux ne s'est plus discuté. Il avait été estimé à environ 7,2% du PIB en 2025 par le FMI, en rappelant que l'Europe en fournit près de deux tiers et les pays du Golfe moins d'un cinquième. Autrement dit, la santé des ménages de Khouribga ou de Nador se joue aussi sur le marché de l'emploi de Barcelone, de Bruxelles ou de Milan.

Le MRE dépense plus en touriste

Le même bulletin établit des recettes de voyages d'environ 115,26 milliards de dirhams, en hausse de 12,1%. Les dépenses des résidents à l'étranger progressent moins vite, de 8% à 26,96 milliards, si bien que le solde de la balance des voyages s'établit autour de 88,3 milliards, soit une amélioration de 13,4%.

Un détail mérite d'être souligné. Le Royaume a accueilli quelque 15,7 millions de visiteurs entre janvier et septembre, soit 5% de plus qu'en 2025. Les recettes progressent donc deux fois plus vite que les arrivées: chaque visiteur a dépensé 6 à 7% de plus que l'an dernier. On peut y voir une montée en gamme de l'offre. On peut aussi y lire, de façon plus prosaïque, la hausse des tarifs des hôtels et le prix du tajine en terrasse de la place Jemaa el-Fna. Les deux lectures ne s'excluent pas. Rappelons enfin qu'une grande partie de ces « touristes » sont eux-mêmes des MRE en visite, ce qui rend la frontière entre les deux rubriques plus poreuse qu'on ne le pense.

Deux poumons pour un déficit

Additionnés, transferts et recettes voyages pèsent plus de 218 milliards de dirhams en neuf mois. De quoi réjouir Bank Al-Maghrib et rassurer les gardiens des réserves de change. Mais l'euphorie appelle un contrepoint. Ces deux poumons respirent pour un corps qui reste structurellement essoufflé: le déficit commercial a déjà atteint 282,6 milliards de dirhams fin août. Les devises des diasporas et du tourisme ne permettent pas une économie excédentaire; elles remplissent, mois après mois, le trou que creusent nos importations.

La fragilité de ces deux sources tient au fait qu'elles dépendent de facteurs que Rabat ne maîtrise pas. Une récession en Europe, une crise sanitaire, une tension géopolitique dans la région et la mécanique se grippe. Les investissements directs étrangers (IDE), en forte progression avec un flux net en hausse de 58,4% à environ 35 milliards, restent trois fois inférieurs aux seuls transferts des MRE. La diaspora demeure ainsi de loin le premier bailleur de fonds du pays, sans conseil d'administration et sans exigence de rendement.

Reste la question que les statistiques agrégées ne tranchent pas. Le record ainsi établi ne dit rien du revenu de chaque foyer, ni de l'utilisation de cet argent, qui finance la consommation courante et la pierre, plutôt que l'investissement productif. Transformer ce flux de solidarité familiale en levier d'investissement, c'est le chantier que les assouplissements de change 2026 n'ont fait qu'effleurer.

Le Maroc n'a pas besoin d'un conditionnel pour compter sur sa diaspora. Il en aurait toutefois besoin, en revanche, pour imaginer une économie qui en dépende moins.