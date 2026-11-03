Maroc: Foot - Le Raja de Casablanca met fin au contrat de son entraîneur espagnol Paco Jémez

Le Raja Club Athletic (RCA) a annoncé, lundi, sa décision de mettre fin au contrat de l'entraîneur de son équipe première de football, l'Espagnol Paco Jémez.

Le club explique, dans un communiqué, que cette décision intervient à l'issue d'une évaluation globale de la situation sportive de l'équipe, les résultats obtenus, la qualité du jeu ainsi que le niveau général de progression de la formation n'ayant pas été à la hauteur des attentes et des objectifs sportifs fixés par le club.

Après examen et évaluation de la période écoulée, la commission sportive, en concertation avec la direction sportive, a estimé qu'un changement à la tête de l'encadrement technique était devenu nécessaire afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe et de poursuivre les efforts visant à atteindre les ambitions sportives du club, ajoute la même source.

Le RCA a réaffirmé sa détermination à poursuivre son projet sportif avec ambition et responsabilité, dans le respect des objectifs du club, de son histoire, de son statut ainsi que des attentes de ses fidèles supporters.