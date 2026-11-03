Maroc: Discours anti-migrants - La stigmatisation et la désinformation au coeur des contenus observés sur Facebook

La troisième édition du Baromètre MigraPress, fondée sur l'analyse de 814 publications Facebook collectées entre juillet et septembre 2026, met en évidence la prépondérance des discours hostiles aux migrants. Au-delà des insultes et des appels à la violence, l'étude révèle le poids des mécanismes de stigmatisation, des fausses informations et du cadrage sécuritaire dans la construction d'une représentation négative des populations migrantes.

La migration est-elle de plus en plus présentée sur les réseaux sociaux comme une menace pour la sécurité, l'identité et la souveraineté nationales? Les résultats de la troisième édition du Baromètre MigraPress apportent des éléments de réponse. Consacrée aux discours anti-migrants au Maroc, cette nouvelle édition s'appuie sur l'examen de 814 publications diffusées sur Facebook entre juillet et septembre 2026. Elle met en lumière un phénomène qui dépasse largement les manifestations explicites de haine et s'inscrit dans des mécanismes discursifs plus diffus, où la stigmatisation et la désinformation occupent une place centrale.

Premier enseignement : l'hostilité constitue le registre dominant du corpus étudié. Sur les 814 publications analysées, 240 relèvent de la stigmatisation, soit 29,5%, tandis que 203 sont classées dans la catégorie de la haine explicite, représentant 24,9%. A ces deux catégories s'ajoutent 93 publications discriminatoires (11,4%), 71 relevant du complotisme (8,7%) et neuf associées à la violence ou à l'incitation (1,1%).

Au total, ces différentes catégories regroupent 616 publications, soit 75,7% du corpus. Ce résultat invite à élargir la compréhension du discours anti-migrants : l'hostilité ne se manifeste pas uniquement par des insultes ou des appels directs à l'agression. Elle se construit également à travers des généralisations, des insinuations et des associations répétées entre migration, criminalité et menace collective.

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La désinformation, un facteur structurant

Autre résultat marquant : 483 publications sur les 810 pour lesquelles cette variable a été renseignée ont été codées comme contenant de fausses informations, soit 59,6%. La proportion atteint 78,9% dans les contenus classés comme complotistes, 67% dans ceux relevant de la stigmatisation et 66,5% dans les publications identifiées comme explicitement haineuses.

Ces données soulignent l'imbrication entre désinformation et discours hostile. Les contenus trompeurs ne se limitent pas forcément à l'invention de faits. Ils peuvent également prendre la forme d'informations sorties de leur contexte, de généralisations abusives ou de récits qui donnent à des événements isolés la valeur de preuves concernant une population entière.

Un autre chiffre mérite attention : 39% des publications classées comme informatives comporteraient également de fausses informations. Cette observation suggère que la désinformation peut emprunter les codes de l'information journalistique ou statistique pour renforcer sa crédibilité. Elle ne se présente donc pas toujours sous une forme ouvertement polémique.

Les migrants subsahariens, principales cibles du discours hostile

L'étude relève également une concentration importante des désignations visant les migrants et les personnes d'origine africaine. Cette catégorie apparaît dans 576 publications, soit 70,8% du corpus. Elle regroupe différentes désignations, notamment celles faisant référence aux migrants subsahariens et à plusieurs nationalités africaines.

Cette prédominance conduit les auteurs à interroger les mécanismes de racialisation du discours. Le migrant n'est plus seulement désigné à partir de sa situation administrative ou de son parcours individuel : il tend à être construit comme une figure collective, associée à des caractéristiques supposées communes et à une menace présentée comme globale.

Les femmes migrantes et les enfants de migrants sont également concernés par ces discours. Parallèlement, les institutions publiques et les acteurs politiques sont visés dans 88 publications, tandis que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains apparaissent dans 37 publications. Cette extension du rejet aux acteurs qui accompagnent ou défendent les migrants constitue une dimension supplémentaire du phénomène.

La sécurité et la souveraineté comme cadres dominants

Le cadrage sécuritaire occupe une place centrale dans les publications analysées. La sécurité et la criminalité constituent le thème principal avec 368 occurrences, soit 45,2% du corpus. Viennent ensuite les questions de culture, d'identité et de religion (125 publications, 15,4%), puis la souveraineté nationale (118 publications, 14,5%).

Cette répartition révèle une tendance à traiter la migration principalement à travers les registres de l'ordre public, de l'identité et de la protection des frontières. L'étude relève notamment que 94,1% des publications abordant la souveraineté nationale sont classées dans un registre hostile.

L'intérêt de cette observation réside dans la manière dont les arguments sont construits. Des faits divers ou des comportements individuels peuvent être mobilisés pour caractériser un groupe entier. La référence à la souveraineté peut, de son côté, servir à présenter l'exclusion ou la discrimination comme des réponses légitimes à une menace supposée.

Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité du débat sur les politiques migratoires, la sécurité ou la gestion des frontières. Il s'agit plutôt de distinguer la critique argumentée des politiques publiques des discours qui transforment une situation individuelle en caractéristique attribuée à toute une population.

Un baromètre qui entend dépasser le simple comptage des contenus

Au-delà de ses résultats quantitatifs, cette troisième édition présente un intérêt particulier par son approche analytique. Le dispositif ne se limite pas à une classification binaire entre discours haineux et discours non haineux. Il distingue plusieurs catégories, de la haine explicite à la stigmatisation, en passant par la discrimination, le complotisme, les contenus informatifs, neutres et la critique légitime.

Cette démarche permet de saisir les formes intermédiaires de l'hostilité, parfois plus difficiles à identifier que les insultes directes. Elle s'inscrit dans une perspective d'analyse critique du discours, en mobilisant notamment les travaux de Teun A. van Dijk sur la polarisation entre groupe d'appartenance et groupe extérieur, ainsi que ceux de Martin Reisigl et Ruth Wodak sur les stratégies de nomination, de caractérisation et d'argumentation dans les discours discriminatoires.

L'ambition scientifique du baromètre réside ainsi dans l'articulation de plusieurs dimensions : la nature des discours, leur intensité, les populations ciblées, les thèmes mobilisés et la véracité des informations diffusées. Cette grille permet de passer du simple relevé de propos hostiles à l'identification de mécanismes récurrents de construction de l'altérité.

La dimension périodique du dispositif constitue également un élément important. Avec cette troisième édition, MigraPress entend inscrire l'observation dans la durée et construire un outil permettant, à terme, de comparer les évolutions du discours anti-migrants. Une telle perspective pourrait contribuer à identifier les périodes de tension, les événements déclencheurs et les transformations des récits qui circulent dans l'espace numérique.

Une contribution scientifique qui appelle la transparence méthodologique

Le baromètre ne prétend toutefois pas mesurer l'opinion de l'ensemble de la population marocaine. Son corpus est limité à Facebook et repose sur une collecte ciblée de publications. Les résultats décrivent donc les contenus retenus et codés dans le cadre de cette étude ; ils ne peuvent être généralisés à l'ensemble des réseaux sociaux ni assimilés à une mesure de l'adhésion de la société marocaine aux discours recensés.

La portée scientifique de ce travail dépendra notamment de la précision des critères de codage, de la traçabilité de la collecte, de la vérification des contenus qualifiés de faux et de la possibilité de reproduire les résultats. Elle suppose également de poursuivre l'harmonisation des variables afin de permettre des comparaisons temporelles fiables.

Cette exigence ne diminue pas l'intérêt de la démarche. Elle constitue au contraire une condition essentielle à la crédibilité d'un observatoire qui entend produire des connaissances sur un phénomène complexe et sensible.

Avec cette troisième édition, le Centre MigraPress entend ainsi contribuer à la documentation scientifique des discours anti-migrants au Maroc. L'enjeu dépasse la dénonciation des propos les plus violents : il consiste à comprendre comment se fabriquent, se diffusent et se normalisent les représentations qui associent des populations entières à une menace collective.

Dans un contexte où les débats sur la migration occupent une place croissante dans l'espace public, cette démarche rappelle une exigence fondamentale : distinguer les faits des rumeurs, la critique des politiques migratoires de la stigmatisation des personnes, et la visibilité d'un discours sur les réseaux sociaux de sa représentativité dans la société.