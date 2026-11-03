Congo-Kinshasa: La pénurie d'intrants et les grèves fragilisent la riposte contre le choléra à l'Equateur

La lutte contre le choléra est confrontée à de multiples difficultés dans la province de l'Équateur. Entre la pénurie de médicaments, la rupture des stocks de chlore, le manque de lits dans les centres de traitement et les grèves du personnel soignant, la prise en charge des malades devient de plus en plus complexe.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié le 1er novembre, la Division provinciale de la santé de l'Equateur alerte sur plusieurs insuffisances qui compromettent les efforts de riposte. Les autorités sanitaires signalent notamment une rupture des stocks de chlore et de kits de prélèvement, ainsi qu'un déficit en médicaments et en autres intrants essentiels.

La pression est également perceptible dans les centres de traitement du choléra de Bolenge et de Wangata, où les capacités d'accueil demeurent limitées face à l'augmentation des besoins.

À ces difficultés matérielles s'ajoutent les mouvements de grève du personnel de santé. Plusieurs prestataires réclament le paiement de leurs primes, restées impayées depuis le début de l'épidémie.

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Parallèlement, une grève nationale des professionnels de santé est observée depuis le 15 octobre, affectant davantage le fonctionnement des structures sanitaires.

Selon les dernières données de la DPS, la province a enregistré 142 cas de choléra, dont 17 décès.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à renforcer leur appui afin d'améliorer la disponibilité des intrants médicaux et de soutenir les opérations de riposte en cours.