Togo: Un navire-hôpital chinois à Lomé pour une semaine

Le navire-hôpital de la marine chinoise « Auspicious Ark » est arrivé dimanche au port de Lomé pour une visite d'amitié de sept jours, dans le cadre de la mission « Harmony-2026 », annonce le ministère chinois de la Défense.

Pendant son escale, le bâtiment proposera des consultations et des soins médicaux à bord. Des équipes médicales chinoises se rendront également dans des bases navales et des hôpitaux militaires togolais pour des échanges avec leurs homologues.

Les missions « Harmony » conduisent régulièrement les navires-hôpitaux de l'Armée populaire de libération dans des ports d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, où ils offrent des soins gratuits aux populations.

Cette escale s'inscrit dans la diplomatie sanitaire que Pékin déploie sur le continent. Elle intervient quelques jours après une nouvelle opération de consultations gratuites menée à Klobatèmé par la 29e mission médicale chinoise au Togo, au bénéfice de plus de 600 patients.

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Pour la Chine, ces initiatives participent à une stratégie d'influence, ou soft power, visant à renforcer son image et ses liens avec les pays africains. Sur le plan militaire, la visite illustre aussi la présence croissante de la marine chinoise dans le golfe de Guinée.