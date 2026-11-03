Madagascar: J.O. de la Jeunesse / Rugby à VII - Les Makis matent les États-Unis et l'Espagne

Victorieuses des États-Unis puis de l'Espagne, les Makis U18 filles ont déjà validé leur qualification pour les demi-finales et peuvent toujours rêver d'une médaille olympique.

Les Makis U18 filles ont réalisé un début de tournoi remarquable aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, qui se déroulent actuellement: deux matches, deux victoires au complexe Iba-Mar-Diop de Dakar. Pour leur première sortie, les représentantes de la Grande Île ont signé un succès de prestige face aux États-Unis, sur le score serré de 12-10. Lors de leur deuxième rencontre, les Ladies Makis ont battu l'Espagne sur le score de 19-12.

Cette entrée en matière a été particulièrement réussie face à une formation américaine qui a rapidement affiché ses ambitions. Les Américaines ont ouvert le score après trois minutes et trente secondes de jeu pour mener 5-0. Mais les Malgaches n'ont pas tardé à réagir. Grâce à un premier essai sous les poteaux, elles ont inversé la tendance et pris l'avantage à la pause, 7-5. À la reprise, les États-Unis ont repris les commandes (10-7), avant que les Ladies Makis ne trouvent une nouvelle fois la faille. Un deuxième essai leur a permis de passer définitivement devant, 12-10. Une victoire précieuse pour lancer leur parcours dans la compétition.

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Face à l'Espagne, lors de leur deuxième rencontre, les Malgaches ont confirmé leur bonne dynamique.

Une médaille olympique en ligne de mire

Les Espagnoles ont pourtant frappé les premières avec un essai transformé dès la deuxième minute (7-0). Les Ladies Makis ont progressivement retrouvé leur jeu pour égaliser à 7-7, avant d'inscrire un deuxième essai juste avant la pause. Madagascar virait ainsi en tête, 12-7.

La deuxième période a été disputée. L'Espagne est revenue à hauteur (12-12) à un peu plus de quatre minutes du terme. Mais les Malgaches ont une nouvelle fois fait preuve de caractère en inscrivant un troisième essai à deux minutes et quarante-cinq secondes de la fin. Le score final de 19-12 a scellé leur deuxième victoire et surtout leur qualification pour les demi-finales.

Avec six points et deux succès en poche, Madagascar aborde désormais son dernier match de poule face à la République tchèque, programmé ce lundi à 13 h 24, avec l'ambition de décrocher la première place du groupe B. Cette confrontation permettra de départager les deux formations et de déterminer leur positionnement pour la suite du tournoi.

La formule de la compétition prévoit que les deux premières équipes de chaque poule accèdent aux demi-finales, tandis que les troisièmes et quatrièmes disputent les matches de classement pour les places de la 5e à la 8e. Les vainqueurs des demi-finales se retrouveront en finale pour l'or, tandis que les perdants joueront la médaille de bronze.

Déjà assurées de poursuivre leur aventure dans le dernier carré, les Ladies Makis peuvent désormais viser plus haut. Après leurs deux performances convaincantes, les jeunes Malgaches entretiennent l'espoir d'offrir au pays une première médaille olympique.