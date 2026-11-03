Madagascar: Musique - Monica Njava célèbre un demi-siècle de carrière

La chanteuse poursuit les festivités de ses 50 ans de carrière avec une série de concerts, dont un grand cabaret prévu à La City Ivandry, aux côtés de Joël Rabesolo et de plusieurs invités.

Cinquante ans après ses premiers pas sur scène, Monica Njava entend célébrer son parcours en musique. Entamée en juin dernier à Morondava, où elle a fait ses débuts, puis poursuivie à Toliara, cette célébration se prolonge à Antananarivo avec plusieurs rendez-vous. Le prochain temps fort est fixé à ce vendredi, à 20 h 30, à La City Ivandry, pour un cabaret intitulé « Seho sy Mozika », avec le guitariste Joël Rabesolo.

Pour cette soirée, la chanteuse accueillera Fanja Andriamanantena, Njakatiana et D-Lain. Habitués à partager la scène ces dernières années, Monica Njava et Joël Rabesolo ont développé une complicité musicale qui promet de donner une couleur particulière à ce rendez-vous. Harty Andriambelo, à la guitare basse, et Bolo Rakoto David, à la batterie, accompagneront également la chanteuse. Le spectacle, d'une durée d'environ deux heures, fera la part belle aux titres qui ont marqué sa carrière, mais aussi à de nouvelles compositions. « J'aimerais surtout mettre en avant la fusion de la musique traditionnelle et de la musique du monde », explique-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interprétation

La participation de Fanja Andriamanantena revêt également une dimension particulière. Dans un message, cette dernière souligne l'estime qu'elle porte à Monica Njava, qu'elle considère comme l'une des grandes figures de la musique malgache. Leur rencontre musicale sera notamment marquée par l'interprétation de « Tia ka tsy mino », une chanson de Fanja Andriamanantena arrangée à la guitare par Joël Rabesolo et que Monica Njava reprend de sa voix puissante et nuancée. Les deux chanteuses partageront ainsi ce titre sur scène.

Cette célébration rappelle un parcours commencé très tôt. « Je me souviens très bien de ma première scène, à l'âge de 14 ans, à Morondava », confie Monica Njava. C'était un 8 octobre. Depuis, l'artiste a construit une carrière qui l'a notamment menée sur plusieurs scènes internationales avec son groupe Njava. Après le cabaret du 6 novembre, elle prévoit de poursuivre les festivités à Manakara, avant d'autres spectacles en 2027. De nouvelles chansons, explorant un autre univers musical, sont également en préparation.

Au-delà de cette célébration symbolique, Monica Njava entend faire de ce demi-siècle de musique un nouveau chapitre de son parcours. Entre souvenirs, retrouvailles artistiques et nouvelles créations, la chanteuse poursuit sa route avec la même passion, portée par l'envie de faire dialoguer les sonorités et de partager encore longtemps sa musique avec le public.