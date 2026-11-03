Madagascar: Antananarivo - Le VIH et le SIDA emportent trois à cinq jeunes chaque semaine

Entre trois et cinq jeunes âgés de 19 à 25 ans, porteurs du VIH, décèdent chaque semaine des suites du sida dans un grand centre hospitalier d'Antananarivo, selon les données du Programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/sida (PNLIS). Un chiffre qui rappelle que l'infection continue de faire des victimes parmi les jeunes et que les efforts de prévention et de prise en charge restent nécessaires.

Cette situation intervient dans un contexte où les acteurs de la lutte contre le VIH cherchent à renforcer leurs interventions. Le 27 octobre, une rencontre réunissant les partenaires et les différents intervenants s'est tenue au Radisson Blu, à Ambodivona, à l'initiative du ministère de la Santé publique, à travers le PNLIS.

Les discussions ont notamment porté sur les résultats de l'enquête nationale de séroprévalence.

Dépistage précoce

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces données doivent permettre de mieux cerner la situation épidémiologique du pays et d'orienter les prochaines actions. L'accès au dépistage, la prévention et le maintien des personnes vivant avec le VIH dans le parcours de soins figurent parmi les principaux défis évoqués.

Pour les jeunes, l'enjeu reste particulièrement important. Les décès rapportés dans cet établissement hospitalier soulèvent la question du dépistage précoce et de l'accès aux traitements. Une infection détectée tardivement peut entraîner des complications graves, alors qu'une prise en charge adaptée permet aux personnes vivant avec le VIH de suivre un traitement et de préserver leur santé.

La coordination entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les communautés a également été au coeur des échanges. Le renforcement de cette collaboration doit contribuer à mieux répartir les responsabilités et à mobiliser les ressources nécessaires.

Les chiffres communiqués par le PNLIS donnent ainsi une dimension concrète aux défis de la lutte contre le VIH à Madagascar, particulièrement auprès des jeunes.