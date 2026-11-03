Madagascar: Jirama - La nouvelle station de Mandroseza raccordée au réseau

Le raccordement de la nouvelle station de traitement d'eau de Mandroseza aux infrastructures existantes de la Jirama a été achevé ce lundi 2 novembre. Cette opération concerne une grande partie de l'agglomération d'Antananarivo, où le retour de l'approvisionnement en eau reste attendu après plusieurs travaux sur les installations.

La connexion entre la nouvelle station et le réseau de distribution est désormais réalisée. Toutefois, la reprise de l'approvisionnement ne sera pas immédiate. Selon la Jirama, l'ampleur des interventions effectuées nécessite encore du temps avant le retour de l'eau dans les canalisations qui alimentent les différents quartiers.

Les perturbations concernent aussi bien le centre-ville que les secteurs périphériques. Plusieurs quartiers de la capitale, notamment Ambohijatovo, Faravohitra, Antaninarenina, Behoririka, Andravoahangy, Manjakaray et Anjanahary, figurent parmi les zones desservies par ce réseau. D'autres secteurs, dont Mahamasina, Ambanidia, Ambohipo et la Haute Ville, sont également concernés. L'approvisionnement s'étend par ailleurs à plusieurs communes environnantes, notamment Alasora, Tanjombato, Andoharanofotsy et Ankaraobato. Une partie des localités situées aux alentours dépend également de ces installations.

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La fin du raccordement marque une étape dans les travaux réalisés à Mandroseza. Reste maintenant le retour effectif de l'eau dans les foyers. Pour les habitants concernés, le délai annoncé avant la reprise de la distribution demeure un élément important, alors que l'approvisionnement régulier reste indispensable aux besoins quotidiens des ménages.