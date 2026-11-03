Tunisie: BCT - Le TMM demeure stable au niveau de 7%, en octobre 2026

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) s'est maintenu, en octobre 2026, à 7%, pour le troisième mois consécutif, d'après des données statistiques, publiées récemment, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Il importe de rappeler que le TMM s'est élevé à 7,08%, en janvier 2026, avant de régresser à 6,99%, durant la période allant du février à juillet 2026. En glissement annuel, le taux a poursuit une trajectoire baissière, passant de 7,99% en juillet 2023 et juillet 2024, à 7,49%, en juillet 2025, et 7%, actuellement.

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