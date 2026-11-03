Afrique: JOJ Dakar2026 - Quand le patriotisme des influenceurs est mis à l'épreuve

Le Sénégal a réussi l'ouverture historique des Jeux olympiques de la jeunesse, ce samedi 31 octobre, au stade Abdoulaye Wade. Une cérémonie riche en couleurs où le savoir-faire sénégalais a été mis en lumière, plaçant la culture au centre de cet événement.

Ce succès a été salué à l'unanimité par la presse nationale et internationale, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient. La fibre patriotique a vibré, mais justement, sur la toile, l'attitude de certains créateurs de contenus et influenceurs a été pointée du doigt.

Sur de nombreuses plateformes, des personnalités suivies par des communautés massives ont brillé par leur silence face à cet événement historique organisé pour la première fois en terre africaine, avec l'insigne honneur pour le Sénégal d'en être l'hôte. Nommés explicitement, certains influenceurs ont été ouvertement critiqués pour n'avoir ni participé à l'événement ni contribué à le faire connaître via leurs réseaux.

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Au moment où Dakar est l'épicentre du monde, et où de nombreux créateurs venus d'horizons divers se trouvent sur le sol sénégalais pour prouver que l'Afrique a la capacité d'organiser des compétitions d'envergure internationale, des figures locales ont été interpellées par leurs abonnés pour leur manque d'élan patriotique : « Ils se terrent quand il n'y a pas d'argent en jeu. »

« Est-ce qu'ils ont été invités ? Ont-ils été contactés ? » Telles sont les questions qui ont ressurgi pour tenter de les défendre. Ces interrogations sont légitimes, OUI. Mais doit-on réellement attendre d'être impliqué officiellement lorsqu'il s'agit de la nation ?

La République appelle, et le patriotisme voudrait que l'on soit en première ligne pour répondre présent et mettre son savoir-faire au service de son pays. Un simple post, une simple republication suffiraient à montrer à la face du monde que, OUI, l'Afrique est capable de rivaliser avec les plus grandes puissances lorsqu'il s'agit d'excellence et d'organisation.