Sénégal: Sidy Talla à la une de la Revue olympique grâce à une photo prise à Diamalaye

Cinq ans après avoir photographié un sportif en plein entraînement sur la plage de Diamalaye, le photographe sénégalais Sidy Talla retrouve le même homme à travers une image qui fait aujourd'hui la couverture de la Revue olympique. Une belle reconnaissance pour ce passionné de photographie, attaché à immortaliser les scènes de vie dakaroises.

Il faut parfois une rencontre, un regard et un appareil photo pour écrire une belle histoire. Le photographe Sidy Talla en fait l'expérience. L'une de ses photographies figure à la Une de la Revue olympique, dans une édition consacrée aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Une distinction dont il s'est réjoui dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Cette couverture représente une fierté particulière pour celui qui s'est donné pour vocation de documenter le quotidien dakarois. Des rues aux plages, en passant par les rencontres fortuites, Sidy Talla s'attache à saisir les instants de vie et à raconter les histoires qui se cachent derrière ses images. Dans cette édition de la publication olympique, ses clichés côtoient également ceux du photographe Badara Pereira.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais derrière cette reconnaissance professionnelle se cache surtout une histoire de retrouvailles. Le sportif immortalisé sur la couverture n'est pas un inconnu pour le photographe. Selon une publication sur sa page Facebook,leur première rencontre remonte à 2021, sur la plage de Diamalaye. À ses débuts dans la photographie, Sidy Talla avait pris l'habitude de s'y rendre avec son appareil pour capturer les scènes de vie et les activités qui rythment le quotidien des Dakarois.

Ce jour-là, il aperçoit le sportif en plein entraînement. Accompagné de son ami Sau Wass, il décide de s'approcher pour lui demander l'autorisation de le photographier. Cinq ans plus tard, les deux hommes se retrouvent au même endroit. Cette fois, l'une des images du photographe s'invite à la couverture d'une publication olympique internationale.

Pour Sidy Talla, cette histoire rappelle que la photographie est aussi une affaire de patience, d'observation et de rencontres. « Il suffit parfois de sortir avec son appareil, d'ouvrir l'oeil et de prendre le temps de raconter ce que l'on voit », souligne-t-il.

Au-delà de cette consécration, le photographe a tenu à avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont croisé son objectif depuis ses débuts. Une manière de rappeler que derrière chaque image se trouvent des visages, des histoires et des instants de vie qui, parfois, finissent par voyager bien au-delà de leur lieu de naissance.