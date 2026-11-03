Sénégal: Nafi Segnane et Aminata Tine éliminés en huitièmes de finale

Le Sénégal ne compte désormais plus de représentants en volleyball de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La paire féminine, composée de Nafi Segnane et Aminata Tine, a été éliminée ce lundi 2 novembre 2026 en huitièmes de finale par le Mexique.

Face à l'une des équipes favorites de la compétition, les Sénégalaises ont livré une belle bataille. Combatives et déterminées, elles ont réussi à bousculer leurs adversaires, sans toutefois parvenir à faire la différence pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Cette élimination intervient quelques minutes seulement après celle du duo masculin, Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Cissé, battu par le Chili.

Avec ces deux défaites, le Sénégal quitte ainsi la compétition de volleyball de plage des JOJ Dakar 2026. Ses représentants sont désormais éliminés des tableaux masculin et féminin.