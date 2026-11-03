Sénégal: Nafi Segnane et Aminata Tine éliminés en huitièmes de finale

2 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Sénégal ne compte désormais plus de représentants en volleyball de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La paire féminine, composée de Nafi Segnane et Aminata Tine, a été éliminée ce lundi 2 novembre 2026 en huitièmes de finale par le Mexique.

Face à l'une des équipes favorites de la compétition, les Sénégalaises ont livré une belle bataille. Combatives et déterminées, elles ont réussi à bousculer leurs adversaires, sans toutefois parvenir à faire la différence pour décrocher leur billet pour les quarts de finale.

Cette élimination intervient quelques minutes seulement après celle du duo masculin, Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Cissé, battu par le Chili.

Avec ces deux défaites, le Sénégal quitte ainsi la compétition de volleyball de plage des JOJ Dakar 2026. Ses représentants sont désormais éliminés des tableaux masculin et féminin.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.