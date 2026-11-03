Guinée Bissau: 168 candidats à l'émigration interceptés en trois jours

2 Novembre 2026
Radio France Internationale

La Garde nationale de Guinée-Bissau a intercepté en trois jours 168 candidats à l'émigration clandestine lors de deux opérations menées dans la capitale, Bissau, a appris l'AFP lundi 2 novembre auprès de ses services.

25 jeunes, dont 10 Maliens, 10 Sénégalais, trois Guinéens et deux Bissau-Guinéens, ont été interceptés lundi matin dans une maison située dans la périphérie nord de Bissau, a indiqué à l'AFP un responsable de la garde nationale, une unité de l'armée de ce pays ouest-africain. Les candidats devaient être acheminés vers une île située dans l'archipel des Bijagos, leur point de regroupement avant un départ vers les îles Canaries, selon la même source.

D'autres candidats à l'émigration avaient déjà été interceptés samedi au quai de pêche de Bandim, à Bissau. Une pirogue transportant 143 candidats à l'émigration clandestine, dont 141 Sénégalais et deux Gambiens, y avait été déroutée, a précisé la même source à la garde nationale.

Des réseaux qui se déplacent du Sénégal vers la Guinée-Bissau

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Selon cet officier, la pression exercée contre les réseaux de départ clandestin au Sénégal pousse de plus en plus les organisateurs à rechercher d'autres points d'embarquement, moins surveillés, notamment en Gambie et en Guinée-Bissau, plus au sud.

Des centaines de personnes, pour la plupart originaires du Sénégal, de Gambie, de Guinée et du Mali, ont été secourues ces derniers mois à bord d'embarcations peu sûres ou menaçant de couler au large de l'Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, des milliers de personnes sont mortes en mer ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Europe.

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