Madagascar: Circulation - Les déviations accentuent la pression sur les axes routiers

La circulation se complique davantage dans la capitale. Depuis le lancement des travaux du Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2), les fermetures de plusieurs axes routiers et les déviations imposées aux automobilistes accentuent les embouteillages. Les déplacements quotidiens prennent plus de temps, alors que les usagers doivent composer avec des itinéraires modifiés.

Sur les axes concernés, le report du trafic vers les voies de déviation contribue à ralentir davantage la circulation. Les véhicules se retrouvent concentrés sur des itinéraires déjà fréquentés, ce qui complique les déplacements, notamment pour les transports en commun. Pour les chauffeurs de bus, ces ralentissements pèsent directement sur la durée des trajets.

« Nous étions déjà habitués aux embouteillages. Il nous fallait auparavant deux heures pour rejoindre Analamahitsy, mais depuis le début des travaux, la situation s'est encore aggravée. Et cela se produit à l'approche des fêtes », explique Hajafeno, chauffeur de bus.

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Les passagers subissent également les conséquences de cette circulation difficile. Les trajets s'allongent et les conditions de déplacement se dégradent, particulièrement lorsque les véhicules sont déjà chargés. « Les embouteillages sont vraiment difficiles. Les passagers sont également entassés dans les véhicules », témoigne Aimée Rasolonantenaina, piétonne.