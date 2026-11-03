Madagascar: Behoririka - La vente continue malgré la démolition

La démolition des constructions commerciales autour du lac Behoririka n'a pas mis un terme aux activités marchandes. Ce lundi 2 novembre, des commerçants sont revenus vendre leurs marchandises sur les lieux. Ils demandent un délai jusqu'en décembre pour écouler leurs stocks, tandis que la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) annonce une nouvelle intervention pour les faire partir.

Les abords du lac Behoririka connaissent une nouvelle occupation commerciale. Alors que les constructions qui bordaient le lac ont été démolies, certains commerçants ont repris leurs activités sur les espaces libérés. Des marchandises sont de nouveau exposées à la vente, quelques jours seulement après l'opération de démolition. Ce retour pose la question de la libération effective du site, alors que la commune entend poursuivre les opérations.

Du côté des commerçants, la demande porte sur un délai supplémentaire jusqu'au mois de décembre. Par la voix de leur représentant, ils sollicitent la possibilité de rester sur place pendant cette période afin d'écouler les marchandises récemment importées pour les fêtes de fin d'année. Ils assurent être disposés à quitter les lieux et à s'installer ailleurs une fois ce délai écoulé. Leur préoccupation concerne notamment les stocks déjà constitués et les dépenses engagées pour préparer la période des fêtes. Un départ immédiat risquerait de compromettre la vente de ces marchandises.

La CUA affiche toutefois une position différente. Elle annonce son intention de revenir sur les lieux pour procéder à l'enlèvement des installations et au départ des commerçants encore présents. La commune estime que leur maintien risque de gêner les travaux prévus autour du lac. La libération de l'espace est ainsi présentée comme nécessaire pour permettre la poursuite des interventions sans occupation commerciale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette situation met en évidence le décalage entre l'opération de démolition et la réalité sur le terrain. La disparition des constructions n'a pas suffi à faire cesser les activités commerciales. Le retour des vendeurs témoigne des difficultés liées au déplacement de ces activités, alors que la question de leur réinstallation reste au coeur des préoccupations.

Entre la demande de délai des commerçants et la volonté de la commune de libérer les lieux, l'avenir de ces activités reste incertain. La prochaine intervention annoncée par la CUA devra déterminer si les vendeurs pourront continuer à occuper les abords du lac ou s'ils devront quitter les lieux sans attendre le mois de décembre.