Madagascar: Jiutjitsu Invictador - Les mondialistes affûtent leurs armes

3 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Plus d'une centaine de jiujitsukas représentant sept clubs de la capitale ont participé à la deuxième édition de l'Invictador 2, organisée par le club Checkmat samedi au gymnase d'Ankorondrano.

« Ce tournoi a servi de préparation et de dernière mise au point pour les combattants qui défendront les couleurs nationales aux championnats du monde d'Abu Dhabi. Nous avons appliqué le système d'arbitrage AJP utilisé lors des Mondiaux », a précisé le président du Checkmat, Laza Randriamifidimanana.

Le club organisateur a, comme d'habitude, prouvé sa suprématie et a été élu meilleur club du tournoi en raflant quarante-quatre médailles, dont vingt-quatre d'or, quatorze d'argent et six de bronze. Bryan Anoharana a réalisé un doublé en remportant l'or de la catégorie avancée des -62 kg et de l'Open class. Il a défait son grand frère Andy Anoharana en finale de l'Open. Andy a été, pour sa part, sacré chez les -85 kg avancés. Willy a décroché, de son côté, l'or des -94 kg. SouthSide finit deuxième devant Guerreros.

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Les championnats du monde d'Abu Dhabi s'étaleront du 9 au 21 novembre. Madagascar y sera représenté par dix-neuf combattants, quinze du Checkmat et quatre du Guerreros. La première vague de la délégation partira le jeudi 5 novembre. Ce sera la troisième participation malgache aux Mondiaux d'Abu Dhabi.

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