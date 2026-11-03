Madagascar: RUN 4e manche - Rivo Randrianarivony descend à moins de 9 secondes

Exploit historique. Le pilote du club FMMSAM, Rivo Aina Randrianarivony, au volant de l'ancienne Audi TT du champion de Madagascar en titre, Nouroudine Mamodaly, a créé la surprise lors de la quatrième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des runs sur 402 m, baptisée « Record Breakers ».

À sa toute première participation à la manche nationale des runs, le multiple champion de Madagascar de rallye a de suite remporté sa première victoire en run et a en même temps actualisé le record national à deux reprises dimanche sur la piste de la base aéronavale 213 d'Arivonimamo. Il est le premier pilote du pays à réaliser un temps en dessous des neuf secondes.

Rivo Randrianarivony est ainsi devenu le premier pilote malgache à passer sous la barre des 9 secondes. Il a signé le nouveau record national de 8»71 lors de son quatrième passage, à l'occasion du passage joker, durant lequel le temps de réaction n'est pas pris en compte. Il a ensuite confirmé cette performance en réalisant un chrono de 8»73 lors de son cinquième passage, en phase éliminatoire. Il a ainsi actualisé l'ancien record de 9»14 signé par Nouroudine Mamodaly.

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Le pilote du club FMMSAM, surnommé R111, a surclassé Nouroudine, qui a conduit une Peugeot 205 T16 en super finale. Rivo a impressionné le public et les autres concurrents dès son premier passage en signant le temps scratch de 9,095. Il a éliminé le vice-champion national, Mano Ramaheriniarivo, du MSA en demi-finale.

Rivo Randrianarivony est un chevronné de la course automobile. Il avait débuté sa carrière de compétiteur au championnat national de slalom aux commandes d'une SSV Polaris en 2012. Il avait pris en main l'ancienne Subaru N12 de Jean-Yves Ranarivelo, alias Joda, en 2014. En 2018, Rivo avait conduit la Subaru d'Olivier Ramiandrisoa et avait terminé vice-champion de Madagascar.

Rivo avait décroché son premier titre de champion de Madagascar de rallye en 2019 au volant d'une Subaru R4. Il avait engrangé, entre autres, trois victoires au Grand Rallye international de Madagascar en 2018, 2019 et 2020. Sa conversion et son premier essai en run de ce dimanche ont été ainsi un grand succès. Ce qui a un peu déçu le public a été d'abord l'absence du leader au championnat, Tahiana Jaytaxx Rasolojaona.