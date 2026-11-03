Madagascar: Traitement - Babaïque en voie de guérison

En soins en Inde depuis septembre, Babaïque voit son état de santé s'améliorer. Son retour à Madagascar est envisagé fin novembre, selon FalyBicky, membre de son groupe.

Les nouvelles sont encourageantes pour Babaïque. Après plusieurs semaines de prise en charge médicale en Inde, l'artiste retrouve progressivement des forces. Son état s'améliore et il peut désormais se déplacer, même si son traitement se poursuit sous surveillance médicale. « Il va beaucoup mieux maintenant et peut désormais se déplacer », indique FalyBicky, membre de son groupe, qui reste en contact avec le chanteur. Son retour au pays pourrait être envisagé vers la fin du mois de novembre, sans qu'une date précise soit encore confirmée.

La prise en charge porte toujours sur son insuffisance cardiaque. L'équipe médicale s'attache actuellement à stabiliser son état avant d'envisager la suite des soins. « Il poursuit encore son traitement. Les médecins cherchent avant tout à stabiliser son état, notamment en ce qui concerne son insuffisance cardiaque », précise FalyBicky. Pour le moment, aucune activité artistique n'est programmée pour le chanteur, qui doit avant tout se consacrer à son rétablissement.

Mobilisation

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Arrivé en Inde le 3 septembre, Babaïque, âgé de 55 ans, était malade depuis environ 1 an. Il avait auparavant suivi plusieurs mois de chimiothérapie, avant que son état ne se complique avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Pris en charge à l'hôpital de Befelatanana, il a ensuite été évacué sanitairement pour poursuivre ses soins et bénéficier d'un suivi médical approfondi.

Cette évacuation a nécessité une importante mobilisation. Elle a notamment été rendue possible grâce à Mamy Gotso, aux ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Communication et de la Culture, à l'association Manavao et Fanjiry, à Fidelis Manager, ainsi qu'à des artistes, des proches et différentes associations. Sa famille, confrontée à d'importantes dépenses médicales, avait également lancé un appel à la solidarité. Elle adresse ses remerciements à tous ceux qui ont apporté un soutien financier ou moral et continuent de prier pour son rétablissement.

De son vrai nom David Baba Jean David, Babaïque est né le 26 février 1971. Il s'est imposé sur la scène musicale malgache au début des années 2000. Auteur-compositeur évoluant principalement dans la variété et le salegy, il s'est notamment fait connaître grâce au titre « Anao Tiako », interprété en duo avec Cynthia. Il est également l'auteur de « Ilaiko anao », chanté par Bodo, et de « Mbo Ho Janga », interprété par Lianah.

Sa dernière apparition sur scène remonte au 1er mai, à Mahamasina, à l'occasion d'un spectacle organisé par l'association des natifs de la région d'Antsiranana. Dans l'attente de son retour, le chanteur doit désormais poursuivre ses soins jusqu'à la stabilisation de son état de santé.