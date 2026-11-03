Madagascar: Basketball/FIBA National Youth Camp - L'instructeur Naoufal Uariachi prend en main les jeunes

La détection et la formation des jeunes talents sont au coeur du FIBA National Youth Camp, qui se tient du 2 au 7 novembre au gymnase Ankoay Ankorondrano.

Sous la direction du Marocain Naoufal Uariachi, instructeur certifié de la FIBA, le camp constitue un espace d'échanges et de transmission de connaissances pour les entraîneurs. Ces derniers sont appelés à mieux encadrer les jeunes basketteurs et à les accompagner dans leur progression sportive.

Initié par la FIBA Afrique, avec le concours de la Fédération Malagasy de Basketball (FMBB), ce rendez-vous réunit 42 joueurs et joueuses des catégories U14 et U16 ainsi que 40 entraîneurs issus des différentes ligues de Madagascar. L'objectif est de renforcer les compétences techniques des jeunes basketteurs tout en outillant leurs encadreurs pour assurer leur progression.

Au programme figurent l'apprentissage des fondamentaux du basketball, le perfectionnement des qualités individuelles et une meilleure lecture du jeu. Les séances pratiques mettent notamment l'accent sur la maîtrise des gestes techniques, la coordination, la prise de décision et les stratégies collectives.

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« Je suis de retour à Madagascar, pays de l'hospitalité, et j'en suis très content. Le camp poursuit un double objectif : détecter de nouveaux talents et définir les moyens de les développer durablement», confie Naoufal Uariachi. L'instructeur souligne que le but est aussi d'aider les coachs à organiser des camps de formation afin d'assurer un suivi régulier des jeunes joueurs identifiés.

Interrogé sur les compétences des entraîneurs malgaches, Naoufal Uariachi se montre optimiste. Il estime qu'ils disposent des compétences nécessaires et se distinguent par leur enthousiasme. Il porte également un regard positif sur l'évolution du basketball malgache sur le continent africain, illustrée par la participation régulière des sélections nationales aux différentes compétitions continentales.